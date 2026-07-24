AI授權新指標！700萬本盜版書訓練Claude惹議 Anthropic砸15億美元和解

美國AI新創公司Anthropic因使用逾700萬本盜版書訓練Claude模型，涉嫌侵犯版權。日前，美國聯邦法院批准以15億美元達成和解，創下史上最大AI版權訴訟紀錄，也成為未來AI內容授權與著作權爭議的重要指標。



美國人工智慧（AI）新創公司Anthropic，因為被控未經授權，從盜版網站非法取得數百萬本書，用來訓練AI模型Claude，面臨大規模集體訴訟。美國聯邦法官20日正式批准高達15億美元的和解協議，創下美國史上規模最大的版權訴訟和解紀錄，也是美國數10起AI版權訴訟中，首宗達成重大和解的指標案件。另外，全球暢銷系列小說《哈利波特》（Harry Potter）的英國出版商布魯斯伯里出版社（Bloomsbury），也將因此受益。

從合理使用到侵權，Anthropic案關鍵一次看

該案始於2024年，當時美國暢銷驚悚小說家巴茨（Andrea Bartz）偕同作家格雷博（Charles Graeber）與強森（Kirk Wallace Johnson），共同對Anthropic提起集體訴訟，指控該公司侵害著作權。

根據法院資料，Anthropic於2021年初，自AI訓練資料集「Books3」下載19萬6640本書籍；同年6月，又從知名影子圖書館「創世紀圖書館」（LibGen）下載至少500萬本電子書；2022年7月，再從盜版網站「海盜圖書館鏡像」（Pirate Library Mirror）下載至少200萬本，總計非法取得逾700萬本電子書。

去年6月，負責審理此案的聯邦地方法院法官艾索普（William Alsup）裁決，使用受版權保護的書籍，訓練AI聊天機器人屬於「合理使用」，並不違法。但認定Anthropic將數百萬冊盜版書籍，儲存於「中央圖書館」（central library）的行為，構成侵權，不屬於合理使用。

艾索普退休後，此案交由法官馬丁內茲─奧爾金（Araceli Martinez-Olguin）負責，她20日表示，和解協議為受影響的作者及出版商，提供「有意義的救濟」。該訴訟涉及48萬2000件作品，約91%已完成索賠申請。

布魯斯伯里出版社表示，此次和解協議涵蓋旗下1萬4087部作品，每部作品的賠償金約3000美元。扣除約10%的律師費及相關費用後，賠償金將由出版社與受影響作者平分，雙方預計各可獲得約1900萬美元。和解款項預計將採分期支付，最快可望於本財政年度下半年開始發放。

Anthropic和解案，對其他業者是正面指標？

判決公布後，Anthropic副總法律顧問思芮達（Aparna Sridhar）於書面聲明中表示：「我們很高興，適用此和解案的作者與出版商中，已有超過91%完成賠償金申領，我們期待這件事能就此落幕。」

英國線上投資平台AJ Bell投資總監莫德（Russ Mould）表示，鑑於Anthropic和解案，在未來AI授權協議時可能代表的意義，而對其他出版業者來說，這也是「正面指標」。

版權已成為AI熱潮下的主戰場，包括Claude在內的生成式AI模型，都仰賴從公開網路蒐集的大量資料進行訓練，其中涵蓋小說及新聞等受版權保護的內容。美國AI公司主張此類使用屬於「合理使用」範圍，但全球作家與藝術家等創作者要求，AI公司使用作品前應先取得授權，或是至少支付合理報酬，以保障創作者權益。

（本文出自2026.07.23《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）