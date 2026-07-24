日本確認離島近海有中重稀土 將大規模試採

日本官方今天宣布，探測船先前在日本最東端離島南鳥島近海的海底，嘗試挖掘稀土的實驗結果顯示，挖到的泥巴之中被驗出含有製造高科技產品不可或缺的多類「中重稀土」。

共同社與「日本經濟新聞」報導，日本文部科學省下轄的海洋研究開發機構（JAMSTEC）今天宣布這則消息。

中國目前掌握全球7成的稀土礦山產量。日本政府以經濟安全保障的觀點出發，正在加快腳步以確保國產稀土，並今年1月派出日本海洋研究開發機構的鑽探船「地球號」在南鳥島的專屬經濟區（EEZ），於水深約6000公尺的海底，撈起總量約50公噸的泥巴。

根據日本國內分析設施分析，被撈起的泥巴之中，稀土總量約54%為「中重稀土」，但稀土的總重量與濃度等細節，並未被公開。

根據JAMSTEC，中重稀土主要用於電動車（EV）馬達所使用的磁鐵等產品。此次回收量最多的是半導體業與國防領域所用的釔，其次依序為核能反應爐相關控制材料的釓，以及電動車材料所用的鏑。其餘約46%則為釹等「輕稀土」。

日本官方計劃在明年2月起，展開為期約1個月的正式試採，流程大致為搬運海底泥巴到南鳥島，接著把脫水過後的泥巴運往日本本土，再經過分離、精製、精煉程序，檢驗日本國內生產稀土的一系列流程。

只不過，南鳥島遠在日本東京市區約1950公里外，要邁向產業化仍待建立相關基礎設施。

日本內閣府等計劃根據實驗結果，在2027年度末綜合評估損益，力拚在2028年度以後產業化。

這項試採稀土的計畫是日本內閣府「戰略性創新創造計畫」（SIP）的一環，也號稱為全球首見的海底稀土試採計畫。

SIP的負責人石井正一今天在記者會說明，「已經確認把深海稀土泥巴連續撈到船上的技術。這是全球首項減少深海環境負荷的技術」。