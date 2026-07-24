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川普新關稅上路！各國說話了：不服強迫勞動理由 但將續談不反制

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
川普政府周五對多個經濟體的商品課徵10%至12.5%關稅，理由是這些經濟體未禁止或落實禁止強迫勞動商品進口。歐新社
川普政府周五對多個經濟體的商品課徵10%至12.5%關稅，理由是這些經濟體未禁止或落實禁止強迫勞動商品進口。歐新社

川普政府周五對60多國商品課徵10%至12.5%新關稅，取代同時到期的10%臨時全球關稅。從坎培拉到巴西利亞，美國多個貿易夥伴紛紛反駁美方以「強迫勞動」為由課稅，但多數國家表示將繼續談判，而非採取反制措施。

新關稅涵蓋美國進口總額的99.4%。已禁止或承諾禁止強迫勞動商品進口的經濟體，稅率為10%；尚未採取相關措施者為12.5%。

澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）發表聲明表示，這些關稅「沒有正當理由，不符合自貿協定，應予撤銷」。他強調，澳洲打擊強迫勞動與現代奴役的措施在全球名列前茅。

巴西政府批評新關稅「武斷且站不住腳」。總統魯拉表示仍願意談判，但若巴西商品無法銷往美國，將另尋市場。新關稅疊加本月另行課徵的25%關稅後，巴西商品總稅率達37.5%，接近去年遭法院裁定違法的50%。

智利政府表示，美方措施與智利的勞動標準及調查期間提交的證據不符。美方決議也未指控智利出口強迫勞動商品，智利將爭取主要出口產品免稅。

加拿大被列入10%稅率組，符合《美墨加協定》的商品可獲豁免。加拿大的回應最為溫和，稱這項措施「並不令人意外」，願意繼續與美方進行「建設性溝通」。

紐西蘭也不接受調查結果，將繼續向美方表明立場。現有出口豁免維持不變，約涵蓋紐西蘭輸美商品的30%，包括牛肉與奇異果。

目前沒有任何主要貿易夥伴宣布反制措施。

彼得森國際經濟研究所（PIIE）本周稍早指出，這項調查「並非為了處理勞動標準，而是把美國對中國商品的進口禁令擴及其他國家，並試圖重建已遭最高法院推翻的關稅體系」。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）等官員先前在公開場合表示，不能預判貿易調查結果。但紐約時報引述知情人士報導，官員私下向多國政府保證，它們最終適用的稅率將與去年談判達成的協議相同。

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