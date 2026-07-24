Alphabet現金流首度轉負 科技巨擘AI支出壓力浮現

Alphabet首度出現現金流為負，令市場憂心，也讓投資人更加關注其他科技巨擘下週公布的財報。隨著人工智慧（AI）投資持續飆升，這家全球最賺錢的企業之一也開始承受沉重的財務壓力，而市場預期這種情況只會愈來愈嚴重。

路透社報導，谷歌（Google）母公司Alphabet第2季淨現金流減少59億美元，儘管提供AI算力租賃服務的Google Cloud業務仍創下82%的歷史最高成長率。如今，市場預期Alphabet在2026年將額外增加150億美元資本支出，且公司預告2027年還會進一步提高投資。

這次現金流轉負，是AI正重塑科技大廠最明顯的跡象之一。過去，這些企業憑藉高獲利率及龐大現金流，足以支應新業務投資。

如今，隨著營運現金流已無法完全支應AI投資需求，這些科技巨擘開始依賴舉債及出售股票籌措資金。市場預估，今年大型科技公司AI相關支出將突破7000億美元。

這也使市場更加聚焦微軟（Microsoft）、Meta及亞馬遜（Amazon）下週公布的財報。Alphabet股價今天一度下跌約6%，Meta與亞馬遜同步下跌約3.5%，微軟則大致持平。

投資人擔心，其他科技大廠可能會跟進Alphabet，調高資本支出預測，但AI帶來的收益卻仍趕不上投資增加的速度。

盛寶金融（Saxo Markets）首席投資策略師查納納（Charu Chanana）說：「市場風險偏向資本支出進一步增加，尤其是在微軟等公司目前面臨運算容量不足的情況下…但投資人將愈來愈關注，企業究竟需要投入多少資金才能維持競爭力，以及AI帶來的營收成長是否能超越資本支出、折舊與營運成本的增加。」

分析師預估，Alphabet與亞馬遜2026年都將出現現金流轉負，而Meta的現金流可能大減95.7%至僅剩18.5億美元。

至於微軟，本會計年度（截至明年6月底）現金流預測為253.9億美元，不到上個會計年度所預估587.4億美元的半數。

Google Cloud近幾季成長速度持續超越規模更大的競爭對手，顯示其可能正逐步搶占市占率，這也為亞馬遜與微軟帶來更大的競爭壓力。

在Alphabet公布財報後，至少20家券商上修目標價，中位數目標價提高至430美元。

分析師預估，美國最大雲端服務商亞馬遜雲端服務（AWS）本季營收將成長31.04%，優於上季的28.4%。

另一方面，微軟Azure雲端業務預估成長39.98%，大致與今年1至3月季度約40%的成長率持平。

不過，這樣的成長幅度可能仍無法滿足市場期待，導致進一步拖累微軟股價。今年以來，微軟股價累跌近兩成，是「科技七雄」表現最差的股票。

線上券商eToro全球市場策略師艾科納（LaleAkoner）表示：「隨著運算資源愈來愈容易取得、AI模型成本持續下降，雲端算力將愈來愈像一種可互相替代的商品。這可能迫使服務供應商投入更多資本，卻只能接受更低的投資報酬率。」