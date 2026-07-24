路透：沙烏地油輪改道蘇伊士運河 運台航程增至48天

由於伊朗及其盟友葉門「青年運動」（Houthi）的攻擊導致2條重要石油出口航道荷莫茲海峽與曼德海峽運輸受阻，沙烏地阿拉伯如今被迫改由埃及的蘇伊士運河向亞洲出口石油。

路透社報導，在1970年代和1980年代，沙烏地阿拉伯的主要石油買家都位於歐洲和美國，但如今沙烏地的大部分買家都在亞洲，因此數十年來，沙烏地並未將蘇伊士運河（Suez Canal）作為主要出口航道。

現在，為將石油運往亞洲，油輪必須繞行非洲大陸，航程因此大增約1個月。

根據船訊追蹤機構Kpler和倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，油輪若從沙烏地阿拉伯紅海港口揚布（Yanbu）經曼德海峽（Bab al-Mandab）航行到台灣，僅需19天；若改走蘇伊士運河、地中海及直布羅陀海峽（Strait of Gibraltar），再繞過好望角（Cape ofGood Hope），航程則需48天。除了航程時間，燃料成本也將翻倍，從126萬美元暴增至約287萬美元。

此外，LSEG數據顯示，油輪通過蘇伊士運河，還需支付100萬美元的通行費。

今年2月，美伊戰爭導致荷莫茲海峽（HormuzStrait）的石油運輸中斷後，沙烏地將多數經由波斯灣出口的石油改經紅海運送。然而本週「青年運動」攻擊紅海船隻，導致這條替代航線也變得不安全，促使沙烏地再度改經蘇伊士運河出口石油。

能源面向公司（Energy Aspects）表示，受到航道限制，大型油輪必須以半載狀態通過蘇伊士運河，再在地中海補足載量。

為達到上述目的，沙烏地可將油輪部分載油量卸入蘇伊士-地中海輸油管（Suez-Mediterranean，SUMED）。這條長320公里的管線繞過蘇伊士運河，連接紅海的艾因蘇赫納（Ain Sokhna）與埃及地中海沿岸的西迪基里爾（Sidi Kerir）。

這條輸油管線每日最高可輸送250萬桶；而沙烏地每日石油出口總量則為700萬桶。