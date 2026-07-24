油價竄高 市場押注Fed 9月升息機率衝82% 分析師點破美債一直跌的原因

由於美伊戰爭升溫，推升布蘭特油價飆破每桶100美元價位，市場押注聯準會（Fed）在9月升息的機率竄升至82%。同時間，美國公債殖利率已攀升至今年來最高水準。

市場目前仍普遍預期，Fed在下周會議將按兵不動，把基準利率維持在3.5%至3.75%。即便如此，押注升息的投資人比率正在增加。根據芝商所（CME）的FedWatch工具，聯邦資金期貨目前反映，市場認為Fed下周升息1碼的機率接近38%，高於一周前不到12%的水準。

此外，市場認為聯準會在9月會議升息的可能性約為82%，遠高於一周前的53%。

做為全球原油基準價格的布蘭特原油期貨周四站上每桶100美元，是5月底來首見。根據美國汽車協會的數據，美國汽油平均價格本周升至每加侖4美元，創一個多月以來最高，將進一步推升美國通膨。此外，周四公布的就業數據進一步強化市場觀點，即Fed可將更多注意力放在通膨問題上，而不是勞動市場狀況。

對Fed政策預期最為敏感的美國2年期公債殖利率周四一度上升7個基點至4.37%，創2025年初以來最高；指標性的10年期美債殖利率則觸及今年新高，達到約4.7%；30年期公債殖利率一度升至5.19%，逼近2007年以來最高水準。

Natixis 北美利率策略主管布里格斯表示：「市場擔心能源價格推升通膨，導致投資人不願持有債券。」

目前市場爭論焦點在於，最新一波油價飆升是否足以讓那些原本「搖擺不定」的Fed官員轉而支持升息。此外，債券市場也正在評估Fed新主席華許偏離Fed長期慣例的影響。過去，Fed通常會提前暗示未來政策方向，而華許則降低了這種前瞻性溝通。