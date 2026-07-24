美新一輪關稅韓國12.5% 韓產業部：美方承諾遵守協議

美國宣布將對多數主要貿易夥伴的進口商品課徵新一輪關稅，韓國適用稅率12.5%，韓國產業通商部表示，政府與美方保持密切溝通，要求美方關稅合計不得超過15%，美方也承諾會遵守協議。

美國貿易代表署（USTR）宣布，將依貿易法第301條款，針對未能實施並有效執行禁止進口強迫勞動產品規定的60個經濟體加徵關稅。

韓國產業通商部發布新聞稿表示，此次美方最終公布內容，是正式確定6月2日提出的關稅方案，依各經濟體是否設有強迫勞動產品進口禁令制度及既有貿易協議等因素，將60個受調查經濟體重新分為4個組別，適用不同關稅。

其中韓國、日本、瑞士等3個經濟體，若原有最惠國待遇（MFN）關稅低於12.5%，則與301條款關稅合併後總關稅為12.5%；若MFN關稅達12.5%以上，301條款關稅則為0%，維持原有MFN關稅。

產業通商部表示，這段時間韓國政府與產業界及相關機構合作，積極因應301條款調查程序，也透過雙邊協商等方式與美方保持密切溝通。產業通商部長金正官也訪問美國，會見美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。

韓方要求美方遵守韓美既有貿易協議，並特別強調，強迫勞動301條款及產能過剩301條款關稅合計不得超過15%；美方也再次確認，既有貿易協議應予以遵守。

產業通商部指出，隨著此次強迫勞動301條款調查結果公布，在互惠關稅遭判違法及122條款關稅到期後，美方關稅措施的不確定性已獲得部分緩解。不過由於產能過剩領域的301條款調查仍在進行，政府未來將持續積極因應調查程序，同時與美方保持密切協商，盡最大努力確保韓方利益平衡。