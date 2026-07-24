快訊

中國羽賽／中止對戰球王石宇奇9連敗 周天成連續兩年挺進4強

轟北宜高鐵是盲腸高鐵！張景森批極大歷史錯誤 宣布退出民進黨

苗栗男台中商辦狂轟13槍 疑幫派背景曾捲暴力討債逼人上絕路

美新一輪關稅韓國12.5% 韓產業部：美方承諾遵守協議

中央社／ 首爾24日專電

美國宣布將對多數主要貿易夥伴的進口商品課徵新一輪關稅韓國適用稅率12.5%，韓國產業通商部表示，政府與美方保持密切溝通，要求美方關稅合計不得超過15%，美方也承諾會遵守協議。

美國貿易代表署（USTR）宣布，將依貿易法第301條款，針對未能實施並有效執行禁止進口強迫勞動產品規定的60個經濟體加徵關稅。

韓國產業通商部發布新聞稿表示，此次美方最終公布內容，是正式確定6月2日提出的關稅方案，依各經濟體是否設有強迫勞動產品進口禁令制度及既有貿易協議等因素，將60個受調查經濟體重新分為4個組別，適用不同關稅。

其中韓國、日本、瑞士等3個經濟體，若原有最惠國待遇（MFN）關稅低於12.5%，則與301條款關稅合併後總關稅為12.5%；若MFN關稅達12.5%以上，301條款關稅則為0%，維持原有MFN關稅。

產業通商部表示，這段時間韓國政府與產業界及相關機構合作，積極因應301條款調查程序，也透過雙邊協商等方式與美方保持密切溝通。產業通商部長金正官也訪問美國，會見美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。

韓方要求美方遵守韓美既有貿易協議，並特別強調，強迫勞動301條款及產能過剩301條款關稅合計不得超過15%；美方也再次確認，既有貿易協議應予以遵守。

產業通商部指出，隨著此次強迫勞動301條款調查結果公布，在互惠關稅遭判違法及122條款關稅到期後，美方關稅措施的不確定性已獲得部分緩解。不過由於產能過剩領域的301條款調查仍在進行，政府未來將持續積極因應調查程序，同時與美方保持密切協商，盡最大努力確保韓方利益平衡。

韓國 關稅 美方

延伸閱讀

美關稅結果出爐 政院：我國獲10%且不疊加MFN相對優惠待遇

美因強迫勞動對日加徵12.5%關稅 日本表遺憾

美強迫勞動301關稅出爐 台灣同日、韓、歐盟關稅10%或12.5%

美301關稅揭曉 台灣獲10%不疊加優惠待遇、優於日韓越南

相關新聞

韓股盤中重挫6%又殺到熔斷 日股重摔2,000點 長鑫要掛牌掀吸金效應

亞股今天（24日）盤中跌幅擴大，韓股重挫6%，日股日經225指數挫跌逾2,000點，因市場開始質疑數十億美元AI投資能帶來多少回報，加上油價飆升重新引發通膨疑慮，股市與債市同步下跌。

日圓匯率貶向165？日財相喊話會大膽出手 日股則面臨匯損吞噬收益風險

日圓匯率正邁向兩個多月來最大單周貶幅，外界正關注是否會貶破1美元兌165日圓價位。日本財務大臣片山皋月再度表示，將在必要時將果斷採取大膽措施干預匯市。市場同時擔心，若日圓續貶，最終恐抑制海外資金流入日股。

美股收盤／那指挫跌2% 科技財報引發AI支出擔憂 油價破百掀通膨疑慮

美股四大指數周四（23日）收黑，標普500指數跌逾1%，是一個月來最大單日跌幅，那斯達克指數跌幅超過2%，此前，大型科技公司發布的最新財報再次引發了市場對AI巨額支出的擔憂，而飆升的油價則加劇了通膨疑慮，推高了債券殖利率，拖累大型科技股走低。

油價竄高 市場押注Fed 9月升息機率衝82% 分析師點破美債一直跌的原因

由於美伊戰爭升溫，推升布蘭特油價飆破每桶100美元價位，市場押注聯準會（Fed）在9月升息的機率竄升至82%。同時間，美國公債殖利率已攀升至今年來最高水準。

陸全力追趕美AI晶片 先進晶圓月產拚增15倍至逾50萬片

華爾街日報報導，面對華府切斷技術供應，「被逼到牆角」的中國正結合工程實力與國家資本主義，全力追趕美國AI晶片技術。

美股科技七雄全收黑 市值單日蒸發近8,000億美元

美股「科技七雄」周四創下2025年4月關稅風暴以來最大單日跌勢，追蹤七家公司表現的指數重挫4.8%，市值合計蒸發7,970億美元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。