韓股盤中重挫6%又殺到熔斷 日股重摔2,000點 長鑫要掛牌掀吸金效應

亞股今天（24日）盤中跌幅擴大，韓股重挫6%，日股日經225指數挫跌逾2,000點，因市場開始質疑數十億美元AI投資能帶來多少回報，加上油價飆升重新引發通膨疑慮，股市與債市同步下跌。

MSCI亞太股票指數下跌2.1%，為四個交易日以來首次走低。

韓股Kospi指數盤中跌6.08%，報6,665.17點，跌勢過猛觸發熔斷機制暫停交易。SK海力士跌逾7%，三星電子跌逾8%，是拖累KOSPI指數下跌的主要個股。

日經225指數盤中大跌2,088點，跌幅3.14%，報64,334.29點。

那斯達克100期貨則逆轉稍早漲勢，下跌0.3%，顯示市場情緒轉弱。

NH投資證券公司韓國現貨股票主管Shawn Oh 表示：「中東風險升溫，加上投資人在周末前進行風險降低操作，使跌勢擴大。」他指出，南韓投資人正在削減對科技股的持倉，同時槓桿型ETF也出現部分賣壓。

外資與韓國本土機構基金正在賣出韓股股票，而散戶投資人則逢低買入。

三星證券股票銷售交易員Roy Lim表示：「市場再次出現週五對韓國科技股的避險操作，原因是大型雲端服務業者資本支出增加計畫正受到市場檢視。」

亞洲避險基金顯然也正在為中國大陸記憶體業者長鑫存儲周一上市做資金調整。

Roy Lim表示：「看起來亞洲避險基金正在調整投資組合，以騰出資金買入長鑫存儲股票，而不是持有三星電子或SK海力士。」他預期：「相關資金流出將在今天一整天持續對KOSPI造成壓力。」

進一步打擊市場信心的是，布蘭特原油價格徘徊在每桶100美元附近。由於葉門武裝組織青年運動（Houthi）攻擊紅海油輪，使中東衝突開闢新戰線，加上美國總統川普威脅擴大對伊朗的軍事打擊，油價在周四突破每桶100美元。

本月油價已大漲38%，重新點燃市場對通膨的擔憂，促使交易員開始押注未來利率可能維持較高水準。

日本、澳洲與紐西蘭政府公債價格全面下跌。美國10年期公債殖利率上升1個基點至4.70%，此前周四已跳升4個基點。黃金價格延續跌勢，下跌至每英兩約4,020美元，因市場押注利率走高，使這項無孳息資產吸引力降低。其他貴金屬價格也同步走弱。