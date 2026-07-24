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韓股槓桿ETF交易新制31日上路 散戶須備66萬保證金

中央社／ 首爾24日綜合外電報導

韓國金融監理機關今天表示，提高散戶交易單一個股槓桿ETF的保證金規定，原預計8月間才要上路，但因應市場波動，將提前至7月31日實施。

路透社報導，韓國金融服務委員會（FinancialServices Commission）表示，新制上路後，散戶投資人須維持3000萬韓元（約新台幣65.8萬元）的現金保證金，才能交易個股槓桿型ETF。

這項措施的目的是遏制散戶投資人的投機交易行為。5月下旬，連結三星電子（Samsung Electronics）和SK海力士（SK Hynix）的國內個股槓桿ETF獲准上市，被批評是造成市場波動加劇的主因。

三星電子 韓國 SK海力士

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