日圓匯率貶向165？日財相喊話會大膽出手 日股則面臨匯損吞噬收益風險

日圓匯率正邁向兩個多月來最大單周貶幅，外界正關注是否會貶破1美元兌165日圓價位。日本財務大臣片山皋月再度表示，將在必要時將果斷採取大膽措施干預匯市。市場同時擔心，若日圓續貶，最終恐抑制海外資金流入日股。

片山皋月周五（24日）在記者會上表示：「我們將在任何必要時做出適當回應，而這意味著在外匯市場採取堅定且果斷的行動。」

她也指出，美國財政部周四發布的半年一次匯率報告，提到去年9月美日財長在聯合聲明中達成共識的相關內容，包括日圓匯率過度波動並不理想。她說，日本當局與美國保持聯繫，「一天24小時、一年365天」都在進行溝通。

日圓兌美元匯率周五盤中約163.74日圓，距離周四觸及的40年低點163.99日圓不遠。本周日圓迄今已貶值約0.9%，正邁向自5月以來最糟糕單周表現。當時日本在創紀錄干預匯市後，日圓再度恢復走弱。

IG Australia分析師西卡莫爾表示，「在能源價格飆升、聯準會鷹派立場導致市場重新定價以及日圓失去避險

貨幣地位的背景下，日本官員關於準備干預或日本央行加快升息步調的任何言論，很可能都會被忽視」。他預期美元兌日圓將延續漲勢，向165關口邁進，「此時試圖支撐日圓，無異於擋在子彈頭列車前面」。

彭博另分析，隨著日圓走貶，可能不利海外資金流入日股。儘管目前在海外上市、被視為外資需求指標的日本股票ETF，仍顯示投資人對日股的興趣相當強勁，但策略師警告，情勢可能丕變，因為許多退休基金與長線資產管理機構通常不會對匯率風險進行避險，因此隨著日圓續貶，投資報酬愈來愈容易受到侵蝕。

Comgest 資產管理公司日本股票策略共同主管Richard Kaye說：「匯率風險是投資日本股市最重要疑慮之一」，對於希望在美國以外布局AI題材的全球投資人而言，日本仍具吸引力；但對那些大多未避險匯率風險的投資人來說，日圓持續走弱已愈來愈難忽視。

今年以來，東證股價指數（Topix）已上漲19%並創新高，但若以美元計價，漲幅縮水至14%。