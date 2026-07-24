快訊

台股狂瀉逾千點！創見單季賺贏1年觸漲停 領軍記憶體模組股逆勢突圍

「台灣最強高中生」Ray認恢復單身！辣模前女友曝分手時間點

遭檢調搜索！頎邦說明營運正常 股價跌停深鎖、逾1.3萬張等著賣

日圓匯率貶向165？日財相喊話會大膽出手 日股則面臨匯損吞噬收益風險

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
日圓匯率處於40年低點。路透
日圓匯率處於40年低點。路透

日圓匯率正邁向兩個多月來最大單周貶幅，外界正關注是否會貶破1美元兌165日圓價位。日本財務大臣片山皋月再度表示，將在必要時將果斷採取大膽措施干預匯市。市場同時擔心，若日圓續貶，最終恐抑制海外資金流入日股

片山皋月周五（24日）在記者會上表示：「我們將在任何必要時做出適當回應，而這意味著在外匯市場採取堅定且果斷的行動。」

她也指出，美國財政部周四發布的半年一次匯率報告，提到去年9月美日財長在聯合聲明中達成共識的相關內容，包括日圓匯率過度波動並不理想。她說，日本當局與美國保持聯繫，「一天24小時、一年365天」都在進行溝通。

日圓兌美元匯率周五盤中約163.74日圓，距離周四觸及的40年低點163.99日圓不遠。本周日圓迄今已貶值約0.9%，正邁向自5月以來最糟糕單周表現。當時日本在創紀錄干預匯市後，日圓再度恢復走弱。

IG Australia分析師西卡莫爾表示，「在能源價格飆升、聯準會鷹派立場導致市場重新定價以及日圓失去避險

貨幣地位的背景下，日本官員關於準備干預或日本央行加快升息步調的任何言論，很可能都會被忽視」。他預期美元兌日圓將延續漲勢，向165關口邁進，「此時試圖支撐日圓，無異於擋在子彈頭列車前面」。

彭博另分析，隨著日圓走貶，可能不利海外資金流入日股。儘管目前在海外上市、被視為外資需求指標的日本股票ETF，仍顯示投資人對日股的興趣相當強勁，但策略師警告，情勢可能丕變，因為許多退休基金與長線資產管理機構通常不會對匯率風險進行避險，因此隨著日圓續貶，投資報酬愈來愈容易受到侵蝕。

Comgest 資產管理公司日本股票策略共同主管Richard Kaye說：「匯率風險是投資日本股市最重要疑慮之一」，對於希望在美國以外布局AI題材的全球投資人而言，日本仍具吸引力；但對那些大多未避險匯率風險的投資人來說，日圓持續走弱已愈來愈難忽視。

今年以來，東證股價指數（Topix）已上漲19%並創新高，但若以美元計價，漲幅縮水至14%。

匯率 日股 日本央行

延伸閱讀

日圓貶破163關！40年首見 日銀傳不排除加快升息節奏

日首相高市早苗敲定經濟藍圖 市場不安

日本6月通膨加速攀升 油價漲與日圓貶影響

期貨商論壇／匯率期 避險優選

相關新聞

日圓匯率貶向165？日財相喊話會大膽出手 日股則面臨匯損吞噬收益風險

日圓匯率正邁向兩個多月來最大單周貶幅，外界正關注是否會貶破1美元兌165日圓價位。日本財務大臣片山皋月再度表示，將在必要時將果斷採取大膽措施干預匯市。市場同時擔心，若日圓續貶，最終恐抑制海外資金流入日股。

美股收盤／那指挫跌2% 科技財報引發AI支出擔憂 油價破百掀通膨疑慮

美股四大指數周四（23日）收黑，標普500指數跌逾1%，是一個月來最大單日跌幅，那斯達克指數跌幅超過2%，此前，大型科技公司發布的最新財報再次引發了市場對AI巨額支出的擔憂，而飆升的油價則加劇了通膨疑慮，推高了債券殖利率，拖累大型科技股走低。

韓股盤中重挫6%又殺到熔斷 日股重摔2,000點 長鑫要掛牌掀吸金效應

亞股今天（24日）盤中跌幅擴大，韓股重挫6%，日股日經225指數挫跌逾2,000點，因市場開始質疑數十億美元AI投資能帶來多少回報，加上油價飆升重新引發通膨疑慮，股市與債市同步下跌。

美股科技七雄全收黑 市值單日蒸發近8,000億美元

美股「科技七雄」周四創下2025年4月關稅風暴以來最大單日跌勢，追蹤七家公司表現的指數重挫4.8%，市值合計蒸發7,970億美元。

特斯拉單日狂瀉15%空頭爽賺千億 馬斯克燒錢讓華爾街頻問：何時變現？

特斯拉（Tesla）股價23日收盤重挫近15%，是一年多來最大單日跌幅，市值一口氣蒸發2,140億美元（約新台幣6.91兆元），是歷來最大單日市值損失。同時間，放空特斯拉股票的投資人一天帳面獲利就超過43億美元（約新台幣1,389億元）。

輝達15億美元協議落定！攜Amkor擴大美國先進封裝布局 Amkor股價飆

輝達（NVIDIA）已與美國封裝業者Amkor科技公司簽署15億美元協議，擴大在美國先進晶片封測的量能，激勵Amkor股價盤後暴漲約12%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。