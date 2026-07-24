美301關稅24日上路 墨西哥逾8成出口產品不受影響

墨西哥經濟部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）今天表示，華府公布新一輪關稅措施後，逾8成出口美國的產品將不受最新關稅影響。

美國貿易代表署（USTR）23日宣布，將依貿易法第301條款，針對未能實施並有效執行禁止進口強迫勞動產品規定的60個經濟體加徵關稅，並於24日生效。

厄伯拉特表示，由於墨國多數出口產品符合2020年簽署的區域自由貿易協定「美墨加貿易協定」（USMCA）規定，因此不會受到這波新關稅影響。

他在社群媒體發布的影片中表示，墨國逾80%的出口「遵守我們現有的自貿協定、也就是USMCA的規定。換言之，這部分不會有改變」。

根據官方數據，墨西哥是美國最大的貿易夥伴。2025年6月至2026年5月間，墨國對美出口總額超過5580億美元。

兩國談判代表23日舉行最後一場會議，討論如何更新華府認為有缺陷的貿易協定。

根據新措施，墨西哥的適用稅率為10%，其他國家最高則達12.5%。新關稅將取代川普政府先前實施、24日到期的臨時關稅。

厄伯拉特表示，未納入美墨加貿易協定範圍的商品將適用新關稅。