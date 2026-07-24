美國新一輪關稅生效 紐西蘭總理：極度令人失望

美國以強迫勞動疑慮為由，對紐西蘭及另外59個國家加徵新關稅，紐西蘭方面面臨12.5%稅率。紐西蘭總理盧克森今天譴責美國關稅新制「極度令人失望」。

法新社報導，盧克森（Christopher Luxon）在社群平台X發文指出：「美國的調查並未提供有意義的證據，來支持與強迫勞動相關的主張…關稅並非解決之道，這只會增加企業的成本與不確定性。」

這批今天起生效的關稅稅率介於10%至12.5%之間，影響範圍包括中國、印度和歐洲聯盟（EU）等主要經濟體。

紐西蘭方面則面臨12.5%的稅率。

鄰近紐西蘭的澳洲被課以相同稅率，澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）直言這批關稅「些關稅毫無正當性，也不符合我們的自由貿易協定，應該被撤銷」。