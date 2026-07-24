美因強迫勞動對日加徵12.5%關稅 日本表遺憾

美國宣布將對多數主要貿易夥伴的進口商品課徵10%到12.5%的新一輪關稅，東京當局也被列入其中，日本政府今天對此表達「遺憾」。

內閣官房長官木原稔表示：「日本的產業與貿易活動均依循國際規則運作。對於美國這次僅以日本未禁止進口強制勞動產品為由，就對日本加徵關稅的最新措施，日本感到相當遺憾。」

木原稔告訴記者：「日美雙方均一致認為，去年的協議具有普遍適用性，且雙方仍致力於落實該項協議。」

「我們也已向美國確認，美方不會對日本加徵超出去年協議條款的額外關稅。我們將繼續與美方密切合作。」

美國對等關稅稅率法源失效後，改採「1974年貿易法」第122條暫時對全球統一徵收10%關稅且疊加既有MFN，期限至7月24日為止。為重建關稅法律基礎，美國同時透過301條款針對強迫勞動以及結構性產能過剩進行調查。

美國貿易代表署（USTR）6月初針對強迫勞動產品進口禁令議題公布報告，建議對60個經濟體加徵關稅。

調查結束後，貿易代表署昨天發布新聞稿表示，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）遵照總統川普的指示，依據1974年貿易法第301條採取最終行動，針對60個經濟體未能實施並有效執行禁止進口強迫勞動產品的規定，對其加徵關稅。

根據昨天公布的措施，已實施禁止進口強迫勞動產品規定，或承諾將採取相關措施的經濟體，適用較低的10%關稅稅率，其中包括加拿大、歐盟、印度及英國。

中國、日本、韓國及其他數十個經濟體則被認定應適用較高的12.5%關稅稅率。