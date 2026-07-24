日本6月通膨加速攀升 油價漲與日圓貶影響

日本官方今天公布數據，6月核心通膨率從上月的1.4%加速升至1.6%，主要是受到中東戰事油價飆漲及日圓疲軟的影響。

日本內務省指出，這項除去食品的核心物價，與市場平均預期相符。

內務省表示，進口能源和石油相關產品成本持續上漲，推高了物價，導致核心通膨加速。

法新社報導，日圓兌美元匯率跌至近40年新低，也進一步推高石油、食品等進口商品價格，對資源有限的日本造成壓力。

除去食品與能源價格後，6月通膨率為1.7%，低於5月的1.8%，也略低於市場預期的1.8%。

未經調整的通膨率則為1.7%，高於5月的1.5%，符合市場預期。

數據並顯示，「便當」盒餐價格上漲，巧克力、咖啡豆、鮪魚，以及住屋修繕和汽車保險費也都漲價。

日本央行已於上月將利率調升至31年來新高，預計在7月31日例會上將維持利率不變。

大多數經濟學家預測，下一次升息時間點應在12月。

不過，彭博社在本週報導，日本決策官員可能會因為日圓走弱帶動的通膨上揚，而加快升息腳步。

經濟學家普遍預期，日本每隔約6個月就會升息一次。

儘管油價飆漲及債務疑慮，是日圓疲軟的主要原因，但關鍵仍是日本銀行與美國及其他主要經濟體之間的利率差距。