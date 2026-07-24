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美股科技七雄全收黑 市值單日蒸發近8,000億美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
Alphabet與特斯拉大舉增加AI支出，引爆科技股賣壓，美股「科技七雄」周四全數收黑，單日市值蒸發近8,000億美元。法新社
Alphabet與特斯拉大舉增加AI支出，引爆科技股賣壓，美股「科技七雄」周四全數收黑，單日市值蒸發近8,000億美元。法新社

美股「科技七雄」周四創下2025年4月關稅風暴以來最大單日跌勢，追蹤七家公司表現的指數重挫4.8%，市值合計蒸發7,970億美元。

Google母公司Alphabet特斯拉大舉增加AI支出，引發投資人對投資回報的疑慮，加上伊朗戰事升高、油價上漲，科技股賣壓全面擴大。科技七雄指數已較5月底高點回跌11%，市值蒸發2兆美元。

Alphabet與特斯拉周三公布財報後，投資人開始懷疑延續三年多的AI行情能否持續。

Alphabet將今年資本支出預估上調至1,950億至2,050億美元，並預告2027年還會增加。該公司第2季資本支出達450億美元，自由現金流轉負，為上市以來首見。

Alphabet雲端業務雖然表現亮眼，營收激增82%至248億美元，營業利益率也由去年同期的20.7%升至35.6%，但仍不足以消除投資人的疑慮。市場擔心，資本支出急升、利潤率展望轉弱，加上Gemini 3.5 Pro延後推出，Alphabet的AI投資尚未轉化為明確的競爭優勢。

Bold Wealth Partners投資長Jason Lemire說，Alphabet過去是一部「創造現金的機器」，如今投資風險明顯升高。Alphabet股價周四重挫7.1%，創2025年5月以來最大跌幅，市值蒸發約3,000億美元。

特斯拉第2季資本支出年增142%至57.9億美元，並預估今年全年將超過250億美元。執行長馬斯克表示，2026年將是資本支出非常龐大的一年，公司應在不造成太多浪費的前提下，盡可能加快支出。

特斯拉正把資金投入半導體生產及人形機器人Optimus，並開始安裝第一代生產線。不過，由於獲利遠低於分析師預期，投資人並未買單。特斯拉股價暴跌15%，創2025年3月以來最差單日表現，市值蒸發約2,000億美元。

其他大舉投資AI的科技巨擘也遭波及。亞馬遜重挫4.6%，市值縮水約1,200億美元；Meta下跌3.4%，微軟跌2.2%。三家公司都將於下周公布財報，資本支出與AI投資回報將是市場關注焦點。

晶片股同樣承壓，費城半導體指數下跌0.5%。該指數今年仍上漲逾70%，但波動明顯擴大，過去兩個月只有五個交易日的漲跌幅低於1%。

儘管科技七雄全數收黑，但蘋果跌幅最小。這家iPhone製造商大致未參與這波AI支出競賽，近期反而獲得投資人青睞，股價本月累漲11%，今年以來上漲18%。

美股 Alphabet 特斯拉

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