超微攻機器人大腦技術推Kria 台廠占商機

超微（AMD）今天推出為機器人和實體AI系統開發的Kria AI系統模組，並把CPU、GPU、NPU等不同運算單元整合在同一平台。硬體合作夥伴包括台灣的磐儀、廣積及威強電等業者。

超微年度AI旗艦會議Advancing AI今天舉行主題演講並發布多款產品，與輝達（NVIDIA）較勁意味濃厚。超微同樣押注實體AI（Physical AI），並發表新一代機器人技術和產品。超微執行長蘇姿丰表示，機器人技術的下一個時代是走向自主化。

超微資深副總裁暨運算與圖形事業群總經理JackHuynh進一步指出，傳統機器人是執行預先設定的指令，而自主機器人則是被賦予一個目標，接著自行決定如何達成，並且能夠同時、即時地完成一切。

他說，新一代機器人需要一個全新大腦，並宣布超微推出搭載最新Ryzen AI Embedded X100系列處理器的Kria AI系統模組（SoM）。它將中央處理器（CPU）、圖形處理器（GPU）、神經網路處理器（NPU）和統一記憶體整合在一個平台。

他表示，如此一來，機器人能夠同時、即時處理環境感知與AI推理。

Jack Huynh並提及對手輝達，指出在第三方測試中，Kria即時反應表現上可達到輝達Jetson Thor的3.4倍，可同時運行的代理數量提升2.3倍，CPU處理能力提升1.6 倍。

超微同時也推出Kria開發者平台，以及機器人合作夥伴網路（Robotics Partner Network），整合軟硬體合作夥伴生態系，加速開發與部署。

超微擴大開放式機器人生態系，硬體合作夥伴包括磐儀、廣積及威強電等業者。