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遭美方以強迫勞動為由加徵關稅 巴西斥武斷且無理
巴西政府今天拒絕接受美國以強迫勞動問題為由，對巴西及另外59個貿易夥伴加徵的關稅，譴責美方此舉「武斷」且「無理」。
路透社報導，巴西政府在聲明中表示：「由於美國貿易代表署（USTR）缺乏國內法源支持保護主義貿易政策，便操弄人權和勞工權利運動中至關重要的議題。」
根據這項措施，巴西出口至美國的商品將被課徵12.5%關稅。
巴西當局強調將立即啟動程序，採行「經濟對等法」（Economic Reciprocity Law）下的反制手段，並將此事提交世界貿易組織（WTO）的爭端解決機制。
美國指控多國執行強迫勞動禁令不力，並以此對數十個市場加徵關稅，明天起實施。
川普政府上週才以不公平貿易行為為由，特別針對巴西多種商品加徵25%關稅。
巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）表示，他對於和美國談判持開放態度，但也指出，巴西的產品若無法在美國市場銷售，將尋求其他市場。
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