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建大輪胎美新廠落成 楊啟仁盼台企深耕北美市場

中央社／ 華盛頓23日專電

建大輪胎旗下Martin Wheel公司美國俄亥俄州肯特市新廠今天開幕，董事長楊啟仁指出，輪胎與輪圈雖不顯眼，卻是車輛安全前行關鍵，希望帶動更多台灣企業赴美投資。

芝加哥辦事處新聞稿指出，建大董事長楊啟仁與俄州政要、產業代表及駐芝加哥辦事處官員等出席儀式，見證建大擴大投資美國市場重要里程碑，展現台企持續深耕美國、強化供應鏈布局決心。

楊啟仁指出，邁向65週年的建大已發展為全球輪胎製造商，高爾夫球車輪胎全球市占率高達85%。1982年，建大持續投資俄亥俄州，設立北美總部、輪胎與輪圈工廠及技術中心。

他說，美國紀念建國250週年之際，新廠啟用別具意義，再次展現建大持續投資美國、深耕俄亥俄州的承諾。輪胎與輪圈雖不顯眼，卻是車輛安全前行關鍵；製造業亦然，默默支撐產業與社區發展。新廠將進一步提升產品與服務、創造更多就業機會，期盼帶動更多台灣企業赴美投資。

駐芝加哥辦事處長類延峰表示，建大深耕俄亥俄州超過40年，從台灣企業發展成為全球知名輪胎品牌，不僅持續提升技術與製造力，也積極回饋地方社區，成為深化台美及台灣與俄亥俄州經貿合作的重要典範，也是台商深耕、擴大投資美國的佳例。

俄亥俄州眾議員沃克曼（Heidi Workman）與布蘭特（Juanita Brent）、俄州聯邦眾議員喬伊斯（DavidJoyce）代表卡萊（River Kale）、肯特市（Kent）市長安姆海恩（Jack Amrhein）、建大長期贊助NBA克里夫蘭騎士隊代表克魯普（Ahmaad Crump）及多位僑界、企業人士，共同見證新廠啟用。

建大輪胎在俄亥俄州業務涵蓋銷售、研發、技術服務及供應鏈管理的北美營運體系，在美國有3座輪圈工廠及6座組裝中心，提供升工業用及特殊用途車輛等產品。

建大持續投資俄亥俄州，展現台企長期深耕美國市場的承諾，也呼應企業強化在地供應鏈及提升營運韌性的發展趨勢。新廠啟用有助於擴大北美布局，深化台美產業合作與經貿連結，為當地經濟發展及就業帶來正面效益。

輪胎 建大 芝加哥

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