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輝達15億美元協議落定！攜Amkor擴大美國先進封裝布局 Amkor股價飆
輝達（NVIDIA）已與美國封裝業者Amkor科技公司簽署15億美元協議，擴大在美國先進晶片封測的量能，激勵Amkor股價盤後暴漲約12%。
根據協議，輝達將預先支付款項，支持擴張Amkor的亞利桑那州設施等美國先進封裝營運，雙方也將為輝達的人工智慧（AI）與加速運算平台，共同開發封裝與測試技術，聚焦於把不同類型的晶片整合到單一方案。
輝達和Amkor表示，這座亞利桑那州設施將擴增Amkor產能，建立「具地理多元性與韌性的全球供應鏈」。
Amkor已為輝達的產品組合供應先進封裝能力，6月也和全球晶圓代工龍頭台積電達成十年協議，強化在美國的半導體封裝量能。
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