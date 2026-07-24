聽新聞
0:00 / 0:00
美國對貿易夥伴祭新關稅 澳洲批無正當性應撤銷
澳洲貿易部長今天譴責親密盟友美國實施的新關稅，稱因強迫勞動疑慮將坎培拉當局列為目標是不正確的。
法新社報導，澳洲被列入遭課徵10%到12.5%關稅的貿易夥伴名單後，澳洲貿易部長法瑞爾（DonFarrell）說：「這些關稅毫無正當性，也不符合我們的自由貿易協定，應該被撤銷。」
美國稍早宣布，將以強迫勞動疑慮為由，對60個貿易夥伴課徵新關稅，以取代總統川普今年早些時候推出、即將到期的全球關稅措施。
這些關稅將於24日生效，稅率介於10%到12.5%之間，影響中國、印度與歐洲聯盟（EU）等主要經濟體。
美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示：「美國實施禁止進口強迫勞動產品的禁令已有近一個世紀，且嚴格執行，我們的貿易夥伴早就該採取相同做法了。」
他稍早補充指出，受影響的經濟體占了美國貿易的大部分。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。