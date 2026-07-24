美國對貿易夥伴祭新關稅 澳洲批無正當性應撤銷

澳洲貿易部長今天譴責親密盟友美國實施的新關稅，稱因強迫勞動疑慮將坎培拉當局列為目標是不正確的。

法新社報導，澳洲被列入遭課徵10%到12.5%關稅的貿易夥伴名單後，澳洲貿易部長法瑞爾（DonFarrell）說：「這些關稅毫無正當性，也不符合我們的自由貿易協定，應該被撤銷。」

美國稍早宣布，將以強迫勞動疑慮為由，對60個貿易夥伴課徵新關稅，以取代總統川普今年早些時候推出、即將到期的全球關稅措施。

這些關稅將於24日生效，稅率介於10%到12.5%之間，影響中國、印度與歐洲聯盟（EU）等主要經濟體。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示：「美國實施禁止進口強迫勞動產品的禁令已有近一個世紀，且嚴格執行，我們的貿易夥伴早就該採取相同做法了。」

他稍早補充指出，受影響的經濟體占了美國貿易的大部分。