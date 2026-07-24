英特爾上季營收成長15年最快 財測超預期、上調資本支出 股價盤後大漲

受惠於人工智慧（AI）基建熱潮，美國晶片大廠英特爾（Intel）上季獲利優於預期，營收成長率為2011年來最快，且本季財測超乎市場預估，再度驗證執行長陳立武要贏回技術領先地位，並與輝達（NVIDIA）及超微（AMD）等業者爭鋒的策略奏效，激勵股價盤後大漲逾3%。

英特爾第2季營收比去年同期成長25.4%至161.3億美元，經調整後每股純益（EPS）為0.42美元，經調整後毛利率回升到41.8%，都優於預期。

執行長陳立武在聲明中表示，「AI正驅動前所未見的運算需求」，「新英特爾正在成形」，「隨著我們持續執行（策略），英特爾做好讓所有中央處理器（CPU）產品獲取持續成長的充分準備」。

展望本季，英特爾預期，經調整後EPS為0.38美元，營收介於158億-168億美元，經調整後毛利率42%，也都優於華爾街預測。該公司也提高今年資本支出到200億美元，高於之前規劃的180億美元，明年的支出目標為「大幅提高」，彰顯對未來銷售的信心，辛斯納說，「我希望讓投資人至少能夠預期數字將提高」，多數支出將用於工廠工具。

財務長辛斯納（David Zinsner）說，英特爾在第1季錯失一些商機後，第2季已能滿足需求，且其產品的平均售價強勁，「從觀點來看，情勢優於我們的預期」。

英特爾上季資料中心與AI事業營收年比強勁成長59%到62.6億美元，陳立武說，資料中心領域的中央處理器（CPU）業績正在起飛」，「需求高於我們日增的供給」，而英特爾在精進生產也正取得進展，幫助履行更多訂單，並提高了其他企業願意把生產外包給英特爾的機率。

辛斯納表示，英特爾供應依然受限，資料中心客戶的需求高於該公司的生產能力， 「或許我們能生產的所有東西現在都能立刻賣掉」，「客戶持續釋出強勁而可持續的支出環境」。

英特爾也說，已和客戶簽署資料中心CPU和特殊晶片長期供應協議，已達成十項長期協議，期限介於三到五年，其中一些為鎖定價格，其他聚焦於供應量。

此外，上季生產個人電腦（PC）晶片的客戶運算事業群營收年增13%到88.58億美元。辛斯納表示，上季PC晶片銷量下滑，但平均售價提高，英特爾預期本季PC銷售將持平，因為記憶體晶片供不應求。

晶圓代工事業營收年增31%到57.7億美元，優於預期，且年增率高於第1季的16%，目前仍幾乎完全仰賴內部訂單

英特爾並未揭露晶圓代工事業的大客戶，陳立武不願討論特定客戶協議，只說有「多起互動」，明年初應能開始展現進展，「我很樂見英特爾14A的客戶參與動能增強，我也愈來愈有信心14A是具高度競爭力的製程」。

辛斯納也表示，最新的14A製程進展正超前上一代製程的同期發展，可能會在2028年投入量產。