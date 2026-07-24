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AI晶片需求旺 英特爾第3季財測優於預期

中央社／ 舊金山23日綜合外電報導

英特爾今天預估，第3季獲利與營收都將高於市場預期，激勵盤後股價上漲5.2%。隨著人工智慧（AI）資料中心擴建帶動CPU需求增加，英特爾也因此決定提高未來兩年的支出計畫。

路透社報導，根據倫敦證券交易所集團（LSEG）彙整的數據，英特爾（Intel）預估第3季營收將介於158億至168億美元之間，優於分析師平均預期的151億美元。經調整後的每股獲利預估為38美分，同樣高於分析師預估的27美分。

英特爾正受惠於所謂的代理式AI（Agentic AI）熱潮。這類AI可透過自主代理代替人類使用者執行寫程式等任務。儘管受晶片股普遍遭拋售影響，英特爾股價自6月22日創下收盤新高以來已回跌逾25%，但今年以來累計漲幅仍超過170%。

此結果證明執行長陳立武奪回技術領先地位的策略奏效，並在蓬勃發展的AI晶片市場與輝達（Nvidia）及超微（AMD）等競爭對手一較高下。投資人也密切關注英特爾的資料中心及晶圓代工業務，視其為公司能否成功轉型的重要指標。

陳立武在法說會中表示，第2季的發展促使英特爾「全力投入」，預計於2028年量產採用其即將推出的14A製程技術晶片。英特爾去年曾警告，若無法找到大型客戶，可能被迫放棄14A製程，這等同於讓美國提早退出全球最頂尖晶片製造的競賽。

陳立武說：「我很高興看到客戶對英特爾14A的興趣越來越濃厚，也更有信心14A將成為極具競爭力的製程技術。」

英特爾表示，截至6月27日止的第2季，銷售年增25.4%至161.3億美元，調整後每股獲利為42美分，優於分析師預估的144.2億美元營收及每股獲利21美分。調整後毛利率為41.8%，也高於市場預估的38.8%。

晶片 Intel AMD

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