快訊

台灣人恐怕無法去摩洛哥？ 雄獅旅遊公告暫停受理觀光入境簽證

行動電源起火意外頻傳！台鐵官方最新處置5步驟 這1點很重要

紅霞昨以「無名」颱風升格發海警 粉專曝原因：2地影響最大

聽新聞
0:00 / 0:00

美匯率觀察名單續列台灣 中國被點名欠透明度但未列匯率操縱國

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
台灣續列美國財政部匯率觀察名單，但未被認定為匯率操縱國。法新社
台灣續列美國財政部匯率觀察名單，但未被認定為匯率操縱國。法新社

美國財政部在最新的半年度外匯政策報告中指出，中國在匯率政策與做法上「相對缺乏透明度」，在美國主要貿易夥伴中繼續顯得格外突出。

美國財政部周四發布報告，維持外匯「觀察名單」不變，仍列入10個經濟體，包括中國、日本、南韓、台灣、泰國、新加坡、越南、德國、愛爾蘭和瑞士，但未將任何國家列為匯率操縱國。

根據美國2015年通過的一項法律，符合三項標準中兩項的貿易夥伴，便會被列入匯率觀察名單，由財政部須密切監控其匯率做法。

三項標準分別為：對美雙邊貿易順差至少150億美元；經常帳順差至少相當於國內生產毛額（GDP）的3%；以及反覆進行外匯干預，12個月當中至少有8個月淨買入外匯，且全年淨買入總額至少相當於GDP的2%。

儘管民主黨籍麻州參議員華倫（Elizabeth Warren）與共和黨籍佛羅里達州參議員史考特（Rick Scott）上月致函財政部長貝森特，呼籲美國加強與七國集團（G7）合作，「向中國施壓，要求其允許由市場驅動的升值，並在匯率做法上實現充分透明」，同時考慮再將中國列為匯率操縱國，這份報告並沒有這麼做。

不過，財政部警告，若有證據表明中國未來為了阻止人民幣升值，透過正式或非正式管道加干預匯市，就可能將中國認定為匯率操縱國。

匯率 越南 泰國

延伸閱讀

美匯率報告未列操控國 台灣等10國續留觀察名單

美參院委員會通過法案 加強限制中國汽車進入美國市場

美301關稅鎖定60國 台歐英估課10%

美稱中國關鍵礦產供應未達預期 川習會前雙方持續磋商

相關新聞

美匯率觀察名單續列台灣 中國被點名欠透明度但未列匯率操縱國

美國財政部在最新的半年度外匯政策報告中指出，中國在匯率政策與做法上「相對缺乏透明度」，在美國主要貿易夥伴中繼續顯得格外突出。

布蘭特油價飆破100美元 本周狂漲14% 川普嗆動用伊朗資金賠償船隻損失

國際油價本周來已上漲超過一成，布蘭特油價周四（23日）收盤突破每桶100美元，因葉門青年運動武裝組織（Houthi，胡塞）在紅海襲擊油輪，使中東衝突開闢新戰線，美國總統川普則揚言擴大對伊朗的軍事打擊。金價周四收盤下跌約2%，反映市場擔心油價飆升，可能促使聯準會緊縮貨幣政策以抑制通膨。

美股收盤／那指挫跌2% 科技財報引發AI支出擔憂 油價破百掀通膨疑慮

美股四大指數周四（23日）收黑，標普500指數跌逾1%，是一個月來最大單日跌幅，那斯達克指數跌幅超過2%，此前，大型科技公司發布的最新財報再次引發了市場對AI巨額支出的擔憂，而飆升的油價則加劇了通膨疑慮，推高了債券殖利率，拖累大型科技股走低。

輝達15億美元協議落定！攜Amkor擴大美國先進封裝布局 Amkor股價飆

輝達（NVIDIA）已與美國封裝業者Amkor科技公司簽署15億美元協議，擴大在美國先進晶片封測的量能，激勵Amkor股價盤後暴漲約12%。

英特爾上季營收成長15年最快 財測超預期、上調資本支出 股價盤後大漲

受惠於人工智慧（AI）基建熱潮，美國晶片大廠英特爾（Intel）上季獲利優於預期，營收成長率為2011年來最快，且本季財測超乎市場預估，再度驗證執行長陳立武要贏回技術領先地位，並與輝達（NVIDIA）及超微（AMD）等業者爭鋒的策略奏效，激勵股價盤後大漲逾3%。

台積電ADR跌逾1% 日月光、聯電跌幅較重

台股ADR周四（23日）收黑，台積電ADR收盤下跌超過1%，報每股415.58美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,682.94元，較台北交易股票溢價率為11.56%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。