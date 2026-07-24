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布蘭特油價飆破100美元 本周狂漲14% 川普嗆動用伊朗資金賠償船隻損失

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
在7月23日，葉門亞丁港外海的一艘船隻。伊朗支持的青年運動聲稱以飛彈和無人機襲擊沙烏地阿拉伯油輪後，此處海上交通仍維持穩定。路透
在7月23日，葉門亞丁港外海的一艘船隻。伊朗支持的青年運動聲稱以飛彈和無人機襲擊沙烏地阿拉伯油輪後，此處海上交通仍維持穩定。路透

國際油價本周來已上漲超過一成，布蘭特油價周四（23日）收盤突破每桶100美元，因葉門青年運動武裝組織（Houthi，胡塞）在紅海襲擊油輪，使中東衝突開闢新戰線，美國總統川普則揚言擴大對伊朗的軍事打擊。金價周四收盤下跌約2%，反映市場擔心油價飆升，可能促使聯準會緊縮貨幣政策以抑制通膨。

美國西德州中級原油（WTI）9月期貨今天開盤後持穩在每桶約92美元附近，周四收盤大漲超過6%，本周累計上漲約12%。

布蘭特原油9月期貨週四收盤上漲7%，收在每桶100.69美元，為5月以來每桶100美元以上，本周來累計上漲超過14%。

現貨金價開盤後持平，報每英兩4,048.22美元，周四收盤挫跌1.96%。

川普在社群平台發文表示，若紅海航運再遭攻擊，美國將對伊朗及青年運動施以「重大軍事懲罰」。他也向政治新聞媒體Axios表示，正考慮對伊朗發動「大規模攻擊」。

川普周四稍後在社群媒體發文說，將動用被美國凍結的伊朗資金來賠償船隻和貨物的損失，「從現在起，船隻、貨物或任何相關事物遭受的任何及所有損失，都將由美國持有和控制的伊朗資金予以支付」。

不過，他並未說明相關賠償機制將如何運作。

本月以來，由於美國與伊朗在波斯灣的敵對行動升高，造成荷莫茲海峽航運受阻，原油及液化天然氣（LNG）運輸受創，推升油價持續上漲。而伊朗支持的青年運動首次在紅海攻擊沙烏地阿拉伯油輪，更加深市場對中東地區能源供應恐進一步中斷的憂慮。

Infrastructure Capital Management執行長Jay Hatfield表示：「如果紅海航運降至最低水準，我們預估油價將上看每桶120美元，這將是油市重要轉折點。若運輸幾乎停擺，就必須透過需求節約來平衡市場，而達成節約的方法就是更高的油價。」

根據交易商透露，在青年運動發動攻擊後，一些亞洲買家正與沙烏地阿伯國家石油公司洽談，考慮改由蘇伊士運河及繞行非洲運送原油。

市場同時還面臨另一項供應風險：位於俄羅斯黑海沿岸的CPC裏海石油管線出口終端遭到攻擊。該設施負責出口哈薩克大部分原油。

現貨油價也隨著期貨價格走強。作為全球最重要實物原油價格基準的即期布蘭特原油自5月下旬以來首次突破每桶105美元。布蘭特原油期貨升破100美元，代表突破了一個關鍵心理關口。

Pepperstone Group研究主管Chris Weston表示：「目前阻力最小的方向仍是油價繼續走高。」他認為，除非市場看到美伊雙方真正重啟實質談判，並出現明確的和平協議路徑，否則布蘭特原油很可能進一步升至每桶110美元。

油價 伊朗 川普

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布蘭特油價站上100美元

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