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美301關稅24日上路 台灣部分商品適用10%稅率
美國貿易代表署（USTR）今天宣布將依貿易法第301條款針對60個經濟體未能實施並有效執行禁止進口強迫勞動產品的規定，加徵關稅，並於24日生效。
聯邦公報（Federal Register）預發布版本解釋，若台灣產品適用的最惠國（MFN）關稅低於10%，則MFN關稅與第301條關稅合計為10%；若該產品的MFN關稅高於或等於10%，則適用的301條款關稅應為零。
其他受影響經濟體包括中國、印度等，關稅稅率在10%至12.5%之間。
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