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台積電ADR跌逾1% 日月光、聯電跌幅較重

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周四（23日）收黑，台積電ADR收盤下跌超過1%，報每股415.58美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,682.94元，較台北交易股票溢價率為11.56%。

日月光、聯電跌約2%。

道瓊工業指數23日收盤下跌506.93點，跌幅0.97%，收51,711.65點， 標普500指數下跌90.66點，跌幅1.21%，收7,408.30點；那斯達克指數下跌553.21點，跌幅2.15%，收25,137.69點。

費城半導體指數下跌66.83點，跌幅0.54%，報12,343.84點。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 636.86 -2.54 649.00 -1.87

中華電 CHT 136.73 -1.07 138.00 -0.92

台積電 TSM 2,682.94 -1.34 2,405.00 11.56

聯電 UMC 134.73 -1.97 138.50 -2.72

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

ADR 聯電 台積電ADR

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