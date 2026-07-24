台積電ADR跌逾1% 日月光、聯電跌幅較重

美股四大指數周四（23日）收黑，標普500指數跌逾1%，是一個月來最大單日跌幅，那斯達克指數跌幅超過2%，此前，大型科技公司發布的最新財報再次引發了市場對AI巨額支出的擔憂，而飆升的油價則加劇了通膨疑慮，推高了債券殖利率，拖累大型科技股走低。

2026-07-24 07:12