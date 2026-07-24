美股收盤／那指挫跌2% 科技財報引發AI支出擔憂 油價破百掀通膨疑慮

美股四大指數周四（23日）收黑，標普500指數跌逾1%，是一個月來最大單日跌幅，那斯達克指數跌幅超過2%，此前，大型科技公司發布的最新財報再次引發了市場對AI巨額支出的擔憂，而飆升的油價則加劇了通膨疑慮，推高了債券殖利率，拖累大型科技股走低。

道瓊工業指數23日收盤下跌506.93點，跌幅0.97%，收51,711.65點， 標普500指數下跌90.66點，跌幅1.21%，收7,408.30點；那斯達克指數下跌553.21點，跌幅2.15%，收25,137.69點。

費城半導體指數下跌66.83點，跌幅0.54%，報12,343.84點。美光相對強勢，上漲超過3%，但英特爾、超微（AMD）下跌超過2%，輝達和台積電跌約1%。儘管德儀本季營收財測將高於預期，但其股價仍收跌3%。

此前投資人對Alphabet和特斯拉的第2季財報反應平淡，這兩家公司是本季率先公布業績的「科技七雄」中的首批企業。

布蘭特原油期貨收盤價自5月以來首次突破每桶100美元，美國原油期貨收盤價也高於92美元，這給股市帶來了額外壓力。

中東局勢的進一步惡化加劇了市場對全球石油供應的擔憂。美軍對伊朗發動了新一輪空襲，伊朗則向鄰國的美國軍事基地進行了打擊。在葉門青年運動武裝襲擊了紅海上的兩艘沙國油輪後，美國總統川普矢言將對伊朗和青年運動武裝組織實施「重大軍事懲罰」。

由此引發的油價飆升，在聯準會下次政策會議召開前幾天，加劇了市場對通膨的擔憂。

Manulife John Hancock Investments首席投資策略師Matt Miskin表示：「油價以這種速度上漲，將構成重大的宏觀和市場風險」。他補充說，低失業率數據將迫使聯準會將重點放在對抗通膨上。

他還指出，即使面對強勁的財報，投資人也缺乏熱情，因為他們難以證明當前的高估值是合理的。

Miskin表示：「整體數據其實相當強勁，但許多公司都有一些令股價承壓的因素，資本支出擔憂便是其中之一。只要稍微出現一點裂痕，投資者就會拋售這些股票。」

標普500指數的11個主要行業類股漲跌不一，當日僅有四個類股上漲。漲幅最大的是工業類股，上漲1.77%，主要受惠於洛克希德馬丁和RTX等國防類股的帶動。

洛克希德馬丁上調2026年的營收和獲利預期後，股價大漲10.5%。RTX是標普500指數中第二大拉動股，因商用飛機維護和軍事系統需求強勁，該公司上調2026年的營收和獲利預期，收盤上漲7.3%。

Google母公司Alphabet股價下跌7%，拖累大盤，此前該公司宣布提高支出金額，同時現金流轉負。

該股下跌還拖累通訊服務指數下跌5.20%，使其成為11個類股中表現最差的類股。

非必需消費品類股幅居次，收跌5.12%。該類股最大的拖累來自特斯拉，其股價暴跌14.5%，此前該公司報告說，第2季度自由現金流轉為負值，這是兩年多以來的首次。

華爾街的「恐慌指數」芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）收盤上漲2.06點，報18.7點，此前曾觸及20.3點，創下近一個月來的最高水準。

隨著油價上漲，通膨疑慮帶動美國10年期公債殖利率升至2025年初以來的最高。不過，根據芝加哥商品交易所集團的FedWatch工具顯示，交易員仍預期聯準會下周維持利率不變的機率約為64%。