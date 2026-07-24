快訊

中職傳奇捕手報考郵局！臉書曝心聲：熱情很美 但生活很真實

財神爺們有分工！命理師喊別拜錯：升官加薪、求業績、化解小人這樣拜

碎掉也可以！手機殼、螢幕保護貼回收送200、加碼免費送衛生紙

聽新聞
0:00 / 0:00

川普重建關稅牆！60國新關稅周五上路 台灣列低稅率組

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普周四宣布對60個國家實施新一輪關稅措施，以重建其關稅體系，取代即將到期的10%全球進口關稅。歐新社
美國總統川普周四宣布對60個國家實施新一輪關稅措施，以重建其關稅體系，取代即將到期的10%全球進口關稅。歐新社

美國總統川普政府周四宣布，依據貿易代表署（USTR）對強迫勞動的調查結果，對60個經濟體課徵至少10%的新關稅。新措施將於周五生效，接替即將到期的10%全球關稅。這也是川普政府在美國最高法院今年稍早推翻「解放日」關稅後，重建關稅體系的最大一步。

新的關稅措施推出前，USTR針對大約60個經濟體未禁止及有效阻止強迫勞動商品進口、從而損害美國商業利益的作法展開調查。其中約10個被認為已建立限制強迫勞動措施的貿易夥伴，將適用10%的關稅，包括墨西哥、英國、加拿大和印度。USTR是在今年3月對60個經濟體啟動這項第301條調查。

周四刊登在《聯邦公報》上的通知顯示，歐盟和台灣商品的關稅總稅率將至少達10%，日本、瑞士和韓國商品將至少適用12.5%的稅率，以遵守這些國家與美國達成的貿易協議。包括中國在內的數十個其他經濟體則將面臨12.5%的第301條關稅。

關於台灣，USTR說明，綜合調查結果、台灣承諾禁止進口強迫勞動商品，以及公眾意見和諮詢委員會建議後，決定對台灣產品課徵扣除最惠國（MFN）稅率後計算的第301條關稅，使總稅率合計達10%。如果某項產品原有的MFN稅率低於10%，兩項關稅合計為10%；但若MFN稅率已達10%或更高，則第301條關稅就會是零。

新關稅將於美東時間周五零時01分生效。在此之前已裝船的特定貨物將不適用於新關稅。

美國最高法院裁定川普先前廣泛徵收的關稅無效後，白宮隨即改徵10%的全球進口稅，但該措施將於7月24日到期。新關稅生效後，將確保兩套制度之間不會出現真空期。

燃料、食品、肥料等進口商品將免徵新關稅；汽車、金屬和藥品等已適用個別產業關稅的產品也獲豁免。此外，符合美國、墨西哥與加拿大貿易協定（USMCA）規範的加、墨商品，也將排除在新關稅之外。

這是川普近期最新一波關稅攻勢的一部分。他本周一才宣布對部分加拿大商品加徵50%關稅，上周也對多數巴西商品課徵25%關稅。

美國貿易代表葛里爾表示，美國禁止強迫勞動產品進口已近百年，現在也要求貿易夥伴採取同樣標準。

一位高階政府官員駁斥新關稅只是為了取代先前遭法院推翻的關稅措施，但也強調，川普將動用一切可用工具，不會讓法院裁決破壞其貿易政策。

這位官員表示，川普政府原本就計畫針對強迫勞動徵收關稅，選在此時推出，是為了避免美國企業面臨政策空窗造成的衝擊。

這位官員還表示，川普政府已收到數千項進一步豁免申請，未來方案將納入全球性及特定國家豁免措施，以反映川普與外國政府既有協議中的承諾。

關稅 川普

延伸閱讀

川普301關稅即將上路 專家：新措施一實施就難撤銷

美強迫勞動301關稅出爐 台灣同日、韓、歐盟關稅10%或12.5%

美301關稅鎖定60國 台歐英估課10%

川普再出招…「Plan C」將出爐 部分國家關稅稅率恐升至12.5%

相關新聞

川普新關稅上路！各國說話了：不服強迫勞動理由 但將續談不反制

川普政府周五對60多國商品課徵10%至12.5%新關稅，取代同時到期的10%臨時全球關稅。從坎培拉到巴西利亞，美國多個貿易夥伴紛紛反駁美方以「強迫勞動」為由課稅，但多數國家表示將繼續談判，而非採取反制措施。

韓股盤中重挫6%又殺到熔斷 日股重摔2,000點 長鑫要掛牌掀吸金效應

亞股今天（24日）盤中跌幅擴大，韓股重挫6%，日股日經225指數挫跌逾2,000點，因市場開始質疑數十億美元AI投資能帶來多少回報，加上油價飆升重新引發通膨疑慮，股市與債市同步下跌。

日圓匯率貶向165？日財相喊話會大膽出手 日股則面臨匯損吞噬收益風險

日圓匯率正邁向兩個多月來最大單周貶幅，外界正關注是否會貶破1美元兌165日圓價位。日本財務大臣片山皋月再度表示，將在必要時將果斷採取大膽措施干預匯市。市場同時擔心，若日圓續貶，最終恐抑制海外資金流入日股。

美股收盤／那指挫跌2% 科技財報引發AI支出擔憂 油價破百掀通膨疑慮

美股四大指數周四（23日）收黑，標普500指數跌逾1%，是一個月來最大單日跌幅，那斯達克指數跌幅超過2%，此前，大型科技公司發布的最新財報再次引發了市場對AI巨額支出的擔憂，而飆升的油價則加劇了通膨疑慮，推高了債券殖利率，拖累大型科技股走低。

運往台灣每船成本暴增8千萬！沙國原油改道蘇伊士繞非洲 航程多一個月

隨著荷莫茲與曼德這兩大海峽分別受到伊朗及其盟友葉門青年運動武裝組織（Houthi）干擾，沙烏地阿拉伯被迫改道經由埃及蘇伊士運河出口運往亞洲的原油，但除了航程將增加約一個月，每艘船的航行成本估計暴增超過250萬美元（新台幣約8,088萬元）。

小麥延續7月強勁漲勢 戰事風險加劇供應疑慮

小麥價格在短暫獲利了結後恢復漲勢，主要是地緣政治緊張升高，加上主要產區天候惡化，持續引發供應疑慮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。