川普重建關稅牆！60國新關稅周五上路 台灣列低稅率組

美國總統川普政府周四宣布，依據貿易代表署（USTR）對強迫勞動的調查結果，對60個經濟體課徵至少10%的新關稅。新措施將於周五生效，接替即將到期的10%全球關稅。這也是川普政府在美國最高法院今年稍早推翻「解放日」關稅後，重建關稅體系的最大一步。

新的關稅措施推出前，USTR針對大約60個經濟體未禁止及有效阻止強迫勞動商品進口、從而損害美國商業利益的作法展開調查。其中約10個被認為已建立限制強迫勞動措施的貿易夥伴，將適用10%的關稅，包括墨西哥、英國、加拿大和印度。USTR是在今年3月對60個經濟體啟動這項第301條調查。

周四刊登在《聯邦公報》上的通知顯示，歐盟和台灣商品的關稅總稅率將至少達10%，日本、瑞士和韓國商品將至少適用12.5%的稅率，以遵守這些國家與美國達成的貿易協議。包括中國在內的數十個其他經濟體則將面臨12.5%的第301條關稅。

關於台灣，USTR說明，綜合調查結果、台灣承諾禁止進口強迫勞動商品，以及公眾意見和諮詢委員會建議後，決定對台灣產品課徵扣除最惠國（MFN）稅率後計算的第301條關稅，使總稅率合計達10%。如果某項產品原有的MFN稅率低於10%，兩項關稅合計為10%；但若MFN稅率已達10%或更高，則第301條關稅就會是零。

新關稅將於美東時間周五零時01分生效。在此之前已裝船的特定貨物將不適用於新關稅。

美國最高法院裁定川普先前廣泛徵收的關稅無效後，白宮隨即改徵10%的全球進口稅，但該措施將於7月24日到期。新關稅生效後，將確保兩套制度之間不會出現真空期。

燃料、食品、肥料等進口商品將免徵新關稅；汽車、金屬和藥品等已適用個別產業關稅的產品也獲豁免。此外，符合美國、墨西哥與加拿大貿易協定（USMCA）規範的加、墨商品，也將排除在新關稅之外。

這是川普近期最新一波關稅攻勢的一部分。他本周一才宣布對部分加拿大商品加徵50%關稅，上周也對多數巴西商品課徵25%關稅。

美國貿易代表葛里爾表示，美國禁止強迫勞動產品進口已近百年，現在也要求貿易夥伴採取同樣標準。

一位高階政府官員駁斥新關稅只是為了取代先前遭法院推翻的關稅措施，但也強調，川普將動用一切可用工具，不會讓法院裁決破壞其貿易政策。

這位官員表示，川普政府原本就計畫針對強迫勞動徵收關稅，選在此時推出，是為了避免美國企業面臨政策空窗造成的衝擊。

這位官員還表示，川普政府已收到數千項進一步豁免申請，未來方案將納入全球性及特定國家豁免措施，以反映川普與外國政府既有協議中的承諾。