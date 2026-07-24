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美匯率報告未列操控國 台灣等10國續留觀察名單

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導

美國財政部今天發布報告指出，2025年沒有主要貿易夥伴透過操縱匯率取得不公平競爭優勢，但台灣、中國及日本等10個主要貿易夥伴，仍被列入匯率政策密切關注的「觀察名單」。

美國財政部在最新公布的半年度匯率報告中表示，依據1988年美國「綜合貿易及競爭力法」（OmnibusTrade and Competitiveness Act）進行分析，並無主要貿易夥伴操縱匯率；另一項獨立分析也顯示，2025年期間沒有任何國家符合深化分析匯率做法的全部3項標準。

然而，財政部指出：「有10個經濟體的匯率做法與總體經濟政策值得密切關注，因而被列入財政部的『觀察名單』，包括中國、日本、韓國、台灣、泰國、新加坡、越南、德國、愛爾蘭及瑞士。」上述國家與地區在今年1月的報告中也全都名列觀察名單。

若國家符合2015年「貿易便利化和貿易執行法」（Trade Facilitation and Trade Enforcement Act）所定3項標準中的兩項，就會被列入觀察名單：對美貿易順差顯著、經常帳順差龐大，以及持續進行單向外匯市場干預。

財政部表示，在最新報告中，泰國、新加坡與瑞士各自僅符合其中一項標準；若在下一份報告中符合標準仍少於兩項，將會被移出名單。

在今年1月的報告之前，這項半年度報告傳統上聚焦於各國是否進行單向匯率干預或其他操縱行為，以阻升本國貨幣對美元匯率，進而維持出口價格競爭力。

但財政部表示，自今年起已擴大監測範圍，開始廣泛評估選擇平抑匯率波動的經濟體，是否以阻升匯率的相同方式來阻貶本國貨幣。

匯率 財政部 美國

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