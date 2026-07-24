快訊

10%暫時關稅到期…川普關稅再出招！台灣部分商品10%或12.5%

F-16失事前導航重覆故障…飛官辛柏毅殉職 監院認定空軍重大違失

輕颱紅霞今將穿越巴士海峽！3縣市明受外圍環流影響 恐強風大雨

聽新聞
0:00 / 0:00

油價美債雙殺美股走低 特斯拉市值蒸發2000億美元

中央社／ 華盛頓23日專電
特斯拉。 (路透)
特斯拉。 (路透)

中東戰局升高，油價再飆與人工智慧（AI）投資潮放緩，美股今天走低。特斯拉上季財報未如預期，股價大跌近15%，市值蒸發約2000億美元。收盤後公布業績的晶片大廠英特爾每股盈餘遠高於分析師評估，盤後交易大漲。

受中東局勢衝擊，油價飆漲，道瓊、標普500與那斯達克指數23日分別下跌0.97%、1.21%與2.15%。

國際油價再度突破每桶100美元，10年期國債殖利率升至1年半以來新高4.7%，投資人憂心中東緊張局勢難解，荷莫茲海峽與紅海油輪運輸恐雙雙受阻，市場瀰漫不確定因素。

昨天公布業績的谷歌（Google）母公司Alphabet，搜尋、雲端業務與業外投資數字亮眼，但投資人著眼上季AI投資額飆升，23日股價下跌6.89%。

上季營收未如預期的特斯拉（Tesla），現金流見負數，第2季業績公布後交易大跌14.52%，市值一日蒸發約2000億美元。

投資人憂心大型科技公司發展AI支出失控，臉書（Facebook）母公司Meta、亞馬遜（Amazon）、輝達（Nvidia）在在中東戰局升高等負面消息下，分別下跌3.36%、4.57%與1.56%。

盤後公布業績的晶片大廠英特爾（Intel），上季表現優於預期。營收161億美元，高於144億美元評估，調整後美股盈餘42美分，較預期21美分高出一倍。英特爾收盤跌2.33%，盤後交易大漲11%。

特斯拉 美股 中東

延伸閱讀

美股早盤／字母燒錢兇…布蘭特升破100美元 指數盡墨、美債受壓

IBM獲利預警 股價重挫25% 逾50年最大單日跌幅

投資人重燃希望…科技股大幅反彈 亞股多收高

Google再上調資本支出 分析師指其他CSP可能跟進：明年支出額更高

相關新聞

油價美債雙殺美股走低 特斯拉市值蒸發2000億美元

受中東戰局升高，油價再飆與人工智慧（AI）投資潮放緩，美股今天走低。特斯拉上季財報未如預期，股價大跌近15%，市值蒸發約...

美301關稅鎖定60國 台歐英估課10%

美國貿易代表葛里爾廿二日在國會聽證會指出，最快在美東時間廿三日公布三○一條款強迫勞動調查的回應行動，包括對六十個貿易夥伴課徵百分之十與百分之十二點五關稅。

「債券義勇軍」恐再掀波瀾！美30年債殖利率連12天高於5% 引發市場憂慮

美國30年期公債殖利率22日收盤升至5.146%，連續12天站穩在5%之上；若以今年來計算，30年期公債殖利率在5%以上天數總計達27天，這些都是2007年全球金融危機以來最長紀錄，反映投資者憂慮債務擴大和通膨高漲，也擔心「債券義勇軍」重出江湖，導致殖利率更高。

陸國產AI晶片落後美兩年 DeepSeek梁文鋒：卡在產能不夠

DeepSeek創始人梁文鋒表示，大陸國產AI晶片還落後美國二年，未來一年之內能夠看到大陸國產晶片的生態完全沒有問題，此外華為的950超節點在性能和價格上，可完全平替輝達GB200、GB300。

中國低成本AI模型攪局 美國政府與企業應對之道迥異

兩家中國人工智慧（AI）公司近日發布聲稱能與OpenAI和Anthropic等頂尖系統相媲美的模型，引爆市場爭議。多年來，所有人一直都被告知中國正在AI領域迎頭趕上，而當這一刻似乎真的到來時，世界卻感到震驚。甚至有媒體質疑這是否會成為下一個「DeepSeek時刻」或「AI史普尼克時刻」？

ECB利率不動 9月可能升息…拉加德：能源震撼正逐漸轉為物價上揚

歐洲央行（ECB）23日會議決定維持利率不變，符合預期，但9月將再次升息的可能性也維持不變，因為能源價格急漲，使通膨面臨持續遠高於2%目標的威脅。ECB總裁拉加德強調，能源震撼可能更為密集，正在逐漸轉為物價上漲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。