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中東衝突推升油價 美股收跌道瓊下挫逾500點
中東衝突急劇升溫推升國際油價，加上投資人評估兩家科技巨擘的最新季度財報，美國股市主要指數今天全數收跌，其中道瓊工業指數下挫逾500點，那斯達克指數下跌超過2%。
道瓊工業指數下挫506.93點或0.97%，收51 711.65點。
標普500指數下跌90.66點或1.21%，收7408.30點。
以科技股為主的那斯達克指數下挫553.21點或2.15%，收25137.69點。
費城半導體指數下跌66.83點或0.54%，收12343.84點。
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