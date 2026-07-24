中東衝突推升油價 美股收跌道瓊下挫逾500點

美國30年期公債殖利率22日收盤升至5.146%，連續12天站穩在5%之上；若以今年來計算，30年期公債殖利率在5%以上天數總計達27天，這些都是2007年全球金融危機以來最長紀錄，反映投資者憂慮債務擴大和通膨高漲，也擔心「債券義勇軍」重出江湖，導致殖利率更高。

2026-07-24 01:39