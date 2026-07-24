快訊

10%暫時關稅到期…川普關稅再出招！台灣部分商品10%或12.5%

F-16失事前導航重覆故障…飛官辛柏毅殉職 監院認定空軍重大違失

輕颱紅霞今將穿越巴士海峽！3縣市明受外圍環流影響 恐強風大雨

聽新聞
0:00 / 0:00

地緣政治衝突升高 油價與美債殖利率雙漲

中央社／ 華盛頓23日專電

中東戰局升高國際油價再飆，帶動美國國債殖利率走高，20與30年期公債殖利率雙雙突破5%，高於美伊戰爭期間與去年宣布對等關稅時期。油價破百美元與長債殖利率破5%，再度衝擊金融市場與全球經濟。

葉門叛軍青年運動（Houthi）攻擊紅海運輸，美國總統川普（Donald Trump）揚言報復，中東局勢波瀾再起。阿拉伯半島兩側關鍵航道可能雙雙受阻，國際油價再度突破每桶100美元關卡，同步推高美債殖利率。

國際布蘭特原油（ICE Brent Crude）9月底到期期貨價格，23日交易每桶由96美元一路攀升突破100美元，漲幅超過8%。西德州中級原油（West TexasIntermediate crude，WTI）9月底到期期貨由88美元漲至超過93美元，漲幅達7%。

油價高漲同時，勞工部23日數據顯示美國就業情況持續改善，申領失業救濟人數減少2.2萬人，上週申領人數為18.7萬人，低於預期。

美國失業數字持續減低，顯示整體經濟向好，影響聯準會未來利率走向與通膨情況。美國國債殖利率今天大幅走高，推升房貸及消費信貸利率。

10年期美國公債殖利率23日最高升至近4.710%，升5個基點，一個基點為0.01%，創2025年1月以來新高。20與30年期美債殖利率漲至5.21%、5.19%，由月初低於5%，雙雙升破5%關卡。

美國30年期房貸利率近期走高，23日平均利率升至6.58%，今年3月曾低於6%，房貸戶利息支出提高。

殖利率與債券價格走向相反，殖利率升高代表債券價格走低，投資人交易回報減少，長期影響發債國信譽。

FWDBONDS首席經濟學者拉普基（Chris Rupkey）在財經頻道CNBC指出，美國經濟近期可能加溫，但中東戰局升高，就業市場仍不穩定，能源價格恐一夕轉向。

他說，聯準會過半成員關切通膨風險，今年可能升高利率，但仍關切就業市場，今年畢業生工作特別難找。

殖利率 中東 國債

延伸閱讀

「債券義勇軍」恐再掀波瀾！美30年債殖利率連12天高於5% 引發市場憂慮

美伊衝突升溫 美國公債殖利率攀升 非投等債前景俏

美元高檔震盪壓抑金價 市場關注聯準會動向和中東局勢

美股早盤／字母燒錢兇…布蘭特升破100美元 指數盡墨、美債受壓

相關新聞

油價美債雙殺美股走低 特斯拉市值蒸發2000億美元

受中東戰局升高，油價再飆與人工智慧（AI）投資潮放緩，美股今天走低。特斯拉上季財報未如預期，股價大跌近15%，市值蒸發約...

美301關稅鎖定60國 台歐英估課10%

美國貿易代表葛里爾廿二日在國會聽證會指出，最快在美東時間廿三日公布三○一條款強迫勞動調查的回應行動，包括對六十個貿易夥伴課徵百分之十與百分之十二點五關稅。

「債券義勇軍」恐再掀波瀾！美30年債殖利率連12天高於5% 引發市場憂慮

美國30年期公債殖利率22日收盤升至5.146%，連續12天站穩在5%之上；若以今年來計算，30年期公債殖利率在5%以上天數總計達27天，這些都是2007年全球金融危機以來最長紀錄，反映投資者憂慮債務擴大和通膨高漲，也擔心「債券義勇軍」重出江湖，導致殖利率更高。

陸國產AI晶片落後美兩年 DeepSeek梁文鋒：卡在產能不夠

DeepSeek創始人梁文鋒表示，大陸國產AI晶片還落後美國二年，未來一年之內能夠看到大陸國產晶片的生態完全沒有問題，此外華為的950超節點在性能和價格上，可完全平替輝達GB200、GB300。

中國低成本AI模型攪局 美國政府與企業應對之道迥異

兩家中國人工智慧（AI）公司近日發布聲稱能與OpenAI和Anthropic等頂尖系統相媲美的模型，引爆市場爭議。多年來，所有人一直都被告知中國正在AI領域迎頭趕上，而當這一刻似乎真的到來時，世界卻感到震驚。甚至有媒體質疑這是否會成為下一個「DeepSeek時刻」或「AI史普尼克時刻」？

ECB利率不動 9月可能升息…拉加德：能源震撼正逐漸轉為物價上揚

歐洲央行（ECB）23日會議決定維持利率不變，符合預期，但9月將再次升息的可能性也維持不變，因為能源價格急漲，使通膨面臨持續遠高於2%目標的威脅。ECB總裁拉加德強調，能源震撼可能更為密集，正在逐漸轉為物價上漲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。