地緣政治衝突升高 油價與美債殖利率雙漲

中東戰局升高國際油價再飆，帶動美國國債殖利率走高，20與30年期公債殖利率雙雙突破5%，高於美伊戰爭期間與去年宣布對等關稅時期。油價破百美元與長債殖利率破5%，再度衝擊金融市場與全球經濟。

葉門叛軍青年運動（Houthi）攻擊紅海運輸，美國總統川普（Donald Trump）揚言報復，中東局勢波瀾再起。阿拉伯半島兩側關鍵航道可能雙雙受阻，國際油價再度突破每桶100美元關卡，同步推高美債殖利率。

國際布蘭特原油（ICE Brent Crude）9月底到期期貨價格，23日交易每桶由96美元一路攀升突破100美元，漲幅超過8%。西德州中級原油（West TexasIntermediate crude，WTI）9月底到期期貨由88美元漲至超過93美元，漲幅達7%。

油價高漲同時，勞工部23日數據顯示美國就業情況持續改善，申領失業救濟人數減少2.2萬人，上週申領人數為18.7萬人，低於預期。

美國失業數字持續減低，顯示整體經濟向好，影響聯準會未來利率走向與通膨情況。美國國債殖利率今天大幅走高，推升房貸及消費信貸利率。

10年期美國公債殖利率23日最高升至近4.710%，升5個基點，一個基點為0.01%，創2025年1月以來新高。20與30年期美債殖利率漲至5.21%、5.19%，由月初低於5%，雙雙升破5%關卡。

美國30年期房貸利率近期走高，23日平均利率升至6.58%，今年3月曾低於6%，房貸戶利息支出提高。

殖利率與債券價格走向相反，殖利率升高代表債券價格走低，投資人交易回報減少，長期影響發債國信譽。

FWDBONDS首席經濟學者拉普基（Chris Rupkey）在財經頻道CNBC指出，美國經濟近期可能加溫，但中東戰局升高，就業市場仍不穩定，能源價格恐一夕轉向。

他說，聯準會過半成員關切通膨風險，今年可能升高利率，但仍關切就業市場，今年畢業生工作特別難找。