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青年運動襲沙國油輪 國際油價急漲破百美元
葉門「青年運動」（Houthi）聲稱在紅海襲擊兩艘沙烏地阿拉伯油輪，使荷莫茲海峽貿易幾近停擺後的全球供應危機雪上加霜，國際油價今天大漲，自今年5月以來首度收在每桶100美元以上。
路透社報導，倫敦布倫特（Brent）原油期貨價格上漲6.62美元或7%，收在每桶100.69美元，創下5月22日以來最高收盤價。自2月美伊戰爭爆發以來，這項全球基準原油價格已累計上漲將近40%，且幾乎所有漲幅都集中在本月。
紐約西德州中級原油（WTI）上漲5.36美元或6.2%，收在每桶92.19美元，創下6月4日以來最高收盤價。
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