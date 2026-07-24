中國疑竊取AI模型 白宮：追蹤掌握、確保美主導地位

美國財政部長貝森特指出，川普政府將調查中國人工智慧（AI）是否由美國模型蒸餾而出。白宮發言人今天表示，這是川普政府高度重視的事項，目前正追蹤掌握相關情況，這關乎美國國家安全，必須確保美國在AI競爭中保持主導地位。

美中AI競爭備受關注，美國財經媒體CNBC日前報導，中國的開放權重（open-weight）模型正在加速發展，以追趕OpenAI和Anthropic等美國公司的領先產品，引發科技業高層與政府官員擔憂美國在AI競賽中的領先地位可能不保。

中國新創公司「月之暗面」（Moonshot AI）本月稍早推出Kimi K3模型，在部分行業基準測試中表現超越上述公司。貝森特（Scott Bessent）21日接受福斯財經新聞網（Fox Business）節目訪問表示，若發現海外模型竊取美國企業的成果，華府有能力針對這種竊盜行為制裁他們。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天在白宮記者會被問及美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平9月會晤時，是否會談及這項議題。她回應表示，她認為這將是川普政府高度重視的事項，「顯然要確保美國在AI競爭中保持主導地位」，川普政府也正追蹤掌握相關情況。

另有媒體問及，若發現中國AI模型竊取美國技術，川普將採取何種措施因應？李威特說，相關對話正在進行中，她也強調，這極為重要，不僅關乎美國國家安全，「也是為了確保美國在這個領域持續保持主導地位」。

據報導，Anthropic上月曾致函美國聯邦參議院銀行、住宅和城市事務委員會（U.S. Senate Committee onBanking, Housing, and Urban Affairs），指控中國科技公司阿里巴巴對Anthropic發動迄今「已知規模最大的蒸餾攻擊」。

蒸餾（distillation）是一種AI訓練方法，使用一個功能較強大的現有模型輸出，來建構一個規模較小、能力較弱的模型。

貝森特指出，在許多中國模型上發現美國大型語言模型的浮水印，「這是無法接受的。我們將在未來幾天或幾週內對此展開調查」。

路透社報導，美國與中國計劃在9月舉行關於AI的會談，貝森特將代表美國參與討論。