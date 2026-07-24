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紅海局勢升溫 國際油價飆破100美元、歐股收黑
伊朗支持的葉門叛軍青年運動（Houthi）攻擊紅海航運，加上美國總統川普（Donald Trump）揚言進行報復性打擊，油價今天漲破每桶100美元，股市則大幅下挫，歐洲3大股市均收黑。
法新社報導，國際基準布倫特北海原油今天勁揚逾6%，突破具有象徵意義的每桶100美元大關。
倫敦FTSE 100指數下跌77.80點或0.73%，收報10639.17點。
法蘭克福DAX指數重挫392.29點或1.56%，收在24763.12點。
巴黎CAC 40指數下挫138.80點或1.64%，收8299.09點。
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