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紅海局勢升溫 國際油價飆破100美元、歐股收黑

中央社／ 倫敦23日綜合外電報導

伊朗支持的葉門叛軍青年運動（Houthi）攻擊紅海航運，加上美國總統川普（Donald Trump）揚言進行報復性打擊，油價今天漲破每桶100美元，股市則大幅下挫，歐洲3大股市均收黑。

法新社報導，國際基準布倫特北海原油今天勁揚逾6%，突破具有象徵意義的每桶100美元大關。

倫敦FTSE 100指數下跌77.80點或0.73%，收報10639.17點。

法蘭克福DAX指數重挫392.29點或1.56%，收在24763.12點。

巴黎CAC 40指數下挫138.80點或1.64%，收8299.09點。

油價 紅海 伊朗

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