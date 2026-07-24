紅海局勢升溫 國際油價飆破100美元、歐股收黑

Google廿二日公布第二季財報表現優異，雲端業績飆升百分之八十二，每股收益九點一一美元。但引發市場關注的是Google持續ＡＩ投資，再度上調全年資本支出預估至一九五○億至二○五○億美元，龐大支出使單季自由現金流首度出現負五十九億美元，是Google史上首度自由現金轉負數，市場擔憂ＡＩ資本投入無法獲得相應回報，廿三日開盤一度重挫逾百分之六。

2026-07-24 00:00