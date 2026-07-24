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OpenAI總裁：美陸模型差距四個月

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

OpenAI總裁布羅克曼（Greg Brockman）承認，月之暗面日前發布Kimi K3模型，「是一款相當不錯的模型」，他認為在AI模型開發方面大陸可能僅落後美國四個月。

彭博報導，布羅克曼表示，現在判斷月之暗面是否可能透過所謂「蒸餾」技術，提取OpenAI模型的輸出結果來改進自身模型，還為時過早。「這是我們一直在監控的事情。」

月之暗面上周發布更先進的開放權重模型Kimi K3。該公司表示，除了Anthropic的Claude Fable 5和OpenAI的GPT-5.6之外，該模型在整體能力上超越了所有競爭對手。這一發布震動了市場，並顛覆了長期以來關於美國在全球AI競賽中領先大陸的假設。

布羅克曼表示，他看到的估算顯示，大陸在模型開發方面可能僅落後美國四個月。其他AI專家則認為，這一差距可能甚至更小。

越來越多價格更實惠的大陸模型的出現，以及模型能力差距的縮小，給OpenAI和Anthropic的商業模式帶來了新的不確定性。

這兩家公司都努力在上市之前增強來自客戶的收入。

布羅克曼強調，由於OpenAI較早投入計算資源，並進行了多年AI研究，公司相較競爭對手仍然擁有「巨大的優勢」。他說：「多年來，我們一直專注於研究如何構建能夠達成目標的高效模型。」

布羅克曼還表示，外界存在一種「誤解」，認為像Kimi這樣的開放權重模型是免費的。「這些大模型依然依靠大量算力運行，而算力成本很高。」

美國 OpenAI 大陸

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