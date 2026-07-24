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美點名「月之暗面」竊取技術 指控「蒸餾」Anthropic資料

經濟日報／ 記者賴錦宏／綜合報導
AI示意圖。 路透
AI示意圖。 路透

白宮官員指控大陸AI新創公司「月之暗面」利用「蒸餾」技術竊取美國Anthropic的最先進AI模型Fable，並在泰國違規使用輝達GB300 AI晶片伺服器來訓練大模型。大陸駐美使館指美方說法完全沒有根據，籲美方停止抹黑和詆毀。

白宮科技辦公室主任克拉齊奧斯（Michael Kratsios）在社交平台X發文指出，華府掌握的資訊顯示，月之暗面透過蒸餾Anthropic的先進AI模型Fable，取得技術，用作開發公司最新的AI模型Kimi K3。

他表示，月之暗面已取得搭載輝達GB300 AI晶片的伺服器，並已在泰國使用，極可能是用來訓練旗下AI模型。克拉齊奧斯批評月之暗面意圖竊取美國專有技術，並削弱美國研究，做法令人無法接受。Anthropic指出，中國大陸竊取美國模型，為美國造成嚴重的國家安全風險。

GB300是輝達最先進技術之一，搭載Blackwell系列晶片，而這些晶片禁止銷售至大陸。目前川普政府核准出口許可、可向大陸銷售的最高階輝達AI晶片是H200。

路透報導，美國國務院4月已要求駐外使館提醒各界，「月之暗面」等中國企業，涉嫌廣泛竊取美國AI實驗室智慧財產權。

蒸餾技術是利用大型模型輸出結果訓練較小模型，可大幅降低開發成本。OpenAI今年2月曾向美國國會示警，指DeepSeek試圖複製ChatGPT等AI公司模型。

美國財長貝森特稱，中國企業隱蔽且工業化規模的「蒸餾」，構成智慧財產權竊取時，華府將考慮實施制裁和列入貿易黑名單。

大陸駐美使館發言人劉鵬宇回應，美方說法完全沒有根據。他強調中國尊重智慧財產權，呼籲美方應該摒棄偏見，停止抹黑和詆毀中國在人工智慧產業發展方面取得的成就。

Kimi K3是月之暗面新一代開源模型，總參數達2.8兆，為目前全球參數最大的開源模型。模型被指「蒸餾」Fable，月之暗面企業業務負責人黃震昕早前否認，強調K3性能躍升的核心來自底層原創架構創新，並非對現有模型「蒸餾」復刻。

月之暗面 晶片 泰國

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