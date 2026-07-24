陸國產AI晶片落後美兩年 DeepSeek梁文鋒：卡在產能不夠

DeepSeek創始人梁文鋒表示，大陸國產AI晶片還落後美國二年，未來一年之內能夠看到大陸國產晶片的生態完全沒有問題，此外華為的950超節點在性能和價格上，可完全平替輝達GB200、GB300。

DeepSeek日前才完成人民幣500億元的募資，梁文鋒在一場投資人會議中，回應了118個問題，內容涵蓋中美AI發展、算力相關判斷。

快科技報導，梁文鋒指出，國產AI晶片的硬體和生態都沒有問題，唯一有問題的是產能不夠，國產卡適配這一點，沒有障礙，輝達擋不住，如果是在一個正常的商業環境裡面，能買到輝達的卡，那麼國產替代是比較難的；但是在輝達的卡買不到的情況下，所有人都迫不得已，都要去做國產晶片。

談及輝達CUDA生態的壁壘，梁文鋒認為護城河正在快速瓦解，核心原因有三點：首先，AI具備自主編寫代碼的能力，可快速搭建、完善適配生態；其次，新型高級程式設計語言大幅降低算子重寫的技術門檻，適配開發效率顯著提升；最後，當下AI計算卡市場規模已超越遊戲卡市場，輝達無需再將兩類產品深度耦合、綁定生態。

對於行業落地進展，梁文鋒預計未來一年內，市場會扭轉「國產晶片用不起來」的認知。

據他透露，「DeepSeek已經在跟華為合作，拿到了1.6萬張950卡，雖然只相當於4,000張B系列，做不了下一代模型，但足夠幫華為把生態跑通。

他坦言華為的問題是產能而不是技術，四張華為AI晶片卡頂一張輝達AI晶片卡，落後兩年，但只要價格和生態能平替，這個差距可以接受。」

整體來看，梁文鋒對國產算力產業發展持高度樂觀態度。

他說：「我對國產算力是比較樂觀的，我覺得在這一點上，輝達是在掘自己的墳墓，華為的950超節點，在性能和價格上可以完全平替輝達的GB200、GB300。」