快訊

毒油案延燒…蔣萬安砲轟卓榮泰：是要你下台 不是要喝你一口茶

蔡阿嘎團隊也爆抄襲！減肥名醫控配方遭整碗捧走 疑點曝「恐是有計畫」

聽新聞
0:00 / 0:00

川普再出招…「Plan C」將出爐 部分國家關稅稅率恐升至12.5%

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
川普在關稅問題上採取「愈挫愈勇」的策略，隨著他的關稅Plan A遭最高法院裁定非法、Plan B即將在24日到期，外界普遍預期他將推出Plan C，對部分國家課徵12.5%關稅。 路透
川普在關稅問題上採取「愈挫愈勇」的策略，隨著他的關稅Plan A遭最高法院裁定非法、Plan B即將在24日到期，外界普遍預期他將推出Plan C，對部分國家課徵12.5%關稅。 路透

美國總統川普推動的關稅政策歷經司法挑戰後再度調整，隨著現行10%全球進口關稅將到期，外界預期白宮本周將公布新版Plan C方案，對部分國家可能課徵最高達12.5%的新關稅，並自下月起對加拿大部分商品加徵50%關稅。

CNN報導，川普在關稅問題上採取「愈挫愈勇」的策略。川普政府自2025年4月依1970年代的國際緊急經濟權力法（IEEPA），大幅提高進口關稅，實際關稅稅率為14.9%，部分中國商品稅率一度超過100%，受影響的進口額約1兆美元。不過，美國最高法院今年2月裁定該措施違法，迫使政府另尋法律依據。

隨後，川普政府引用了一系列其他貿易法推出了「Plan B」，暫時對所有進口商品課徵10%關稅，受影響進口額增至約1.1兆美元，但這些法律的授權範圍更窄、執行速度更慢，也同樣面臨法律挑戰。

如今10%關稅即將失效，川普政府準備推出「Plan C」。外界普遍預期，川普將以高達12.5%的關稅取代將於7月24日到期的10%關稅，該關稅將針對特定國家徵收。此外，對加拿大部分商品徵收50%的關稅也將於下個月生效。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，雖然政府採用的法律依據不斷調整，但整體貿易戰略並未改變，核心目標仍是透過關稅保護美國產業、縮減貿易逆差。市場正密切關注新措施對全球貿易及供應鏈帶來的影響。

關稅 川普 白宮

延伸閱讀

川普301關稅即將上路 專家：新措施一實施就難撤銷

301調查關稅風波再起 美貿易代表指很快有行動

美日談妥關稅滿1年 日媒：仍充滿不確定性

川普社群媒體發文：學名藥課100%關稅 2028年8月實施

相關新聞

美股早盤／字母燒錢兇…布蘭特升破100美元 指數盡墨、美債受壓

字母公司的財報，引發市場對AI支出激增的不安；與此同時，布蘭特油價升破每桶100美元，美股四大指數23日早盤同步下挫。

川普再出招…「Plan C」將出爐 部分國家關稅稅率恐升至12.5%

美國總統川普推動的關稅政策歷經司法挑戰後再度調整，隨著現行10%全球進口關稅將到期，外界預期白宮本周將公布新版Plan C方案，對部分國家可能課徵最高達12.5%的新關稅，並自下月起對加拿大部分商品加徵50%關稅。

布蘭特油價躍上100美元 克魯曼：經濟衝擊相當於每桶142美元

伊朗戰爭蔓延至紅海，葉門胡塞組織以無人機和飛彈攻擊行駛紅海的沙烏地阿拉伯油輪，刺激布蘭特原油價格23日漲破每桶100美元大關，是兩個月來最高價位。

東京上半年新屋價格創新高 6月中古屋價卻兩年多來首見下滑

東京都精華地區的用地短缺，使上半年新屋平均價格再創新高。但6月中古屋價格卻逾兩年來首見下滑，顯示利率和通膨上漲加重消費者負擔，可能正使長期繁榮的東京中古房市進入調整期。

將因通膨壓力升息？歐洲央行利率按兵不動 9月動手機率高

歐洲央行在23日利率會議一如預期按兵不動，歐元兌美元續貶。但伊朗戰火再起，加劇通膨壓力，替9月升息的可能性開啟大門。

Google再上調資本支出 分析師指其他CSP可能跟進：明年支出額更高

儘管Google母公司字母（Alphabet）上季營收優於市場預期，雲端事業成長更是歷來最佳，但資本支出卻高於預期，利潤低於預估，自由現金流也上市以來首度轉負，並且上調全年資本支出預測150億美元，突破2,000億美元大關，加深市場對逾人工智慧（AI）投資回報的憂慮，股價在美股盤前重挫逾3%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。