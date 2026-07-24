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馬斯克：不排除特斯拉與SpaceX合併

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

特斯拉執行長馬斯克22日表示，旗下特斯拉和SpaceX業務重疊性提高，不排除兩者合併的可能性。他並盛讚特斯拉自研的下一代晶片AI6是「舉世最佳的邊緣運算晶片」，並表示美光近日給予特斯拉一筆「可觀」的記憶體配額，協助滿足該公司需求。

馬斯克在特斯拉財報會議上被問及特斯拉和SpaceX合併的可能性時表示，「正如各位能看到（特斯拉）和SpaceX在許多密項合作，（兩者的）業務重疊愈來愈高」，但「你知道，我們不能在財報會議上討論合併企業之類的話題」，「這必須依適當程序進行」。

不過，Deepwater資產管理公司管理合夥人孟斯特認為，馬斯克的言論讓他更相信特斯拉將會和SpaceX合併，機率達99%。

馬斯克談到晶片時指出，「我對特斯拉AI6晶片的設計超級興奮，我覺得將是舉世最佳的邊緣運算晶片」。

他並提到，在記憶體難以取得、價格居高不下之際，美光已以相當合理的條件，提供特斯拉「可觀」的記憶體配額。

從較長期來看，馬斯克正努力自行生產半導體，已啟動一項Terafab晶圓廠的計畫，目標是以前所未見的規模製造運算和記憶體晶片。這項計畫由特斯拉和SpaceX共同推動。

就目前而言，特斯拉需要美光，也沒有一些其他客戶那樣的採購實力。彭博彙整資料顯示，特斯拉和 SpaceX都不在美光前十大客戶名單中。美光是美國最大記憶體晶片製造商。

特斯拉 馬斯克 美光

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