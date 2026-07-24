聽新聞
0:00 / 0:00

超微拓展商機 瞄準下一代基建

經濟日報／ 特派記者鐘惠玲／美國舊金山23日電

超微23日於「Advancing AI 2026」活動端出全新AI晶片之餘，也推出規畫已久的Helios機櫃級解決方案，延伸AI市場量能，擴大搶商機。

隨著對AI工廠與前沿AI的需求日益增長，超微指出，客戶需要能從單一機櫃高效擴展至10億瓦（GW）等級大型AI叢集的基礎設施，同時實現效能、每瓦效能與每詞元（Token）成本效益的最大化。超微強調，Helios機櫃級解決方案提供整合式的機櫃級建構模組，不僅簡化部署，更提供下一代AI基礎設施所需的算力、網路技術與開放軟體基礎。

超微Helios機櫃級解決方案標榜專為前沿AI、大規模推論與基礎模型訓練打造，將旗下Instinct MI455X GPU、第六代EPYC伺服器CPU、ROCm軟體及Pensando網路技術整合至統一的機櫃級架構中，並強調具備運算、記憶體、網路等全方位的優勢，單一機櫃可提供高達2.9 Exaflops峰值FP4效能、1.4 Exaflops峰值FP8效能。

超微指出，該方案採用開放式架構，在低中高互動性水平下皆能提供最高的詞元吞吐量效能。

超微

延伸閱讀

AMD與Anthropic建立策略合作夥伴關係 首批1 GW部署預計2027上半年開始

微軟部署下一代AMD Instinct與AMD EPYC處理器 提供前沿模型AI推論

超微將投資Anthropic多達50億美元 挑戰輝達AI霸權

輝達VR平台帶旺台系鏈 挹注鴻海、廣達下半年營運

相關新聞

ECB利率不動 9月可能升息…拉加德：能源震撼正逐漸轉為物價上揚

歐洲央行（ECB）23日會議決定維持利率不變，符合預期，但9月將再次升息的可能性也維持不變，因為能源價格急漲，使通膨面臨持續遠高於2%目標的威脅。ECB總裁拉加德強調，能源震撼可能更為密集，正在逐漸轉為物價上漲。

南韓加密幣失寵 交易大萎縮

南韓主要加密幣交易所的成交值急遽萎縮，如今降到僅約當地股市成交值的1%，反映散戶資金轉進半導體股與人工智慧（AI）概念股。

國際農作物價格 攀三年新高

極端高溫與俄烏戰爭升級持續衝擊全球糧食供應，加上中東局勢緊張推升能源價格，帶動國際農產品價格連七周上漲，彭博農業現貨指數（Bloomberg Agriculture Spot Index）攀抵2023年7月以來最高，市場擔憂新一波食品通膨恐再度來襲。

DRAM飆升 新車準備漲價了

人工智慧（AI）投資熱帶動的記憶體價格大漲，不只推升手機等消費性電子產品，連汽車製造廠成本也同步增加，新車售價調高恐怕勢在必行。

超微拓展商機 瞄準下一代基建

超微23日於「Advancing AI 2026」活動端出全新AI晶片之餘，也推出規畫已久的Helios機櫃級解決方案，延伸AI市場量能，擴大搶商機。

AI燒錢…Google現金流轉負 預告壓力短期難解

Google母公司字母（Alphabet）22日公布上季財報，表現出色，並宣布調高今年資本支出，高標超過2,000億美元，惟龐大支出也使得公司出現首次單季自由現金流轉為負值，並預告短期自由現金流面臨壓力，再度引發市場對AI大咖鉅額投資無法獲得回報的疑慮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。