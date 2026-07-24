聽新聞
0:00 / 0:00

AI投資拖累 Google現金流破天荒轉負

聯合報／ 記者秦鈺翔／台北報導

Google廿二日公布第二季財報表現優異，雲端業績飆升百分之八十二，每股收益九點一一美元。但引發市場關注的是Google持續ＡＩ投資，再度上調全年資本支出預估至一九五○億至二○五○億美元，龐大支出使單季自由現金流首度出現負五十九億美元，是Google史上首度自由現金轉負數，市場擔憂ＡＩ資本投入無法獲得相應回報，廿三日開盤一度重挫逾百分之六。

Google本季淨利雖高達千億美元，但其中九九○億美元為「其他收入」，來自Anthropic以及SpaceX。Anthropic最新一輪融資提升了估值，SpaceX上個月完成股票公開發行，貢獻每股盈餘六點二六美元。扣除相關數字，核心每股盈餘約為二點八五美元，低於華爾街預期的二點八九美元，換句話說，Google核心業務實際表現不佳。

更令市場震驚的是，以強勁現金流著稱的Google出現首次單季自由現金流轉負，狂砸ＡＩ投資令投資人擔心回收成果。

面對罕見的負現金流，Alphabet財務長阿胥肯納吉坦言，資本支出大幅上修使短期自由現金流面臨壓力，ＡＩ基建投資可能持續對損益表與現金流造成壓力。

Google Alphabet SpaceX

延伸閱讀

Google 財報營收亮眼、但現金流轉負數 資本支出大增

Google再上調資本支出 分析師指其他CSP可能跟進：明年支出額更高

Google上修全年資本支出 廣達、鴻海、英業達齊漲

禍不單行…Google違反歐盟數位市場法 遭重罰8.9億歐元

相關新聞

AI燒錢…Google現金流轉負 預告壓力短期難解

Google母公司字母（Alphabet）22日公布上季財報，表現出色，並宣布調高今年資本支出，高標超過2,000億美元，惟龐大支出也使得公司出現首次單季自由現金流轉為負值，並預告短期自由現金流面臨壓力，再度引發市場對AI大咖鉅額投資無法獲得回報的疑慮。

布蘭特油價站上100美元

由於中東局勢持續升高，布蘭特油價在紐約23日早盤突破每桶100美元大關，西德州也漲破90美元關卡，是兩個月來首見。

AI投資拖累 Google現金流破天荒轉負

Google廿二日公布第二季財報表現優異，雲端業績飆升百分之八十二，每股收益九點一一美元。但引發市場關注的是Google持續ＡＩ投資，再度上調全年資本支出預估至一九五○億至二○五○億美元，龐大支出使單季自由現金流首度出現負五十九億美元，是Google史上首度自由現金轉負數，市場擔憂ＡＩ資本投入無法獲得相應回報，廿三日開盤一度重挫逾百分之六。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。