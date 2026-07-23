布蘭特油價躍上100美元！克魯曼：經濟衝擊相當於每桶142美元

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

伊朗戰爭蔓延至紅海，葉門胡塞組織以無人機和飛彈攻擊行駛紅海的沙烏地阿拉伯油輪，刺激布蘭特原油價格23日漲破每桶100美元大關，是兩個月來最高價位。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼23日表示，伊朗支持的胡塞組織反擊，將使石油供應吃緊的實際情況比表面看來嚴重。

克魯曼指出，布蘭特油價漲上100美元，但對經濟而言，這相當於油價已飆上每桶140美元。因為從消費者和通膨角度來看，更重要的是精煉油品（如汽油和柴油）的價格，而這些油品與原油之間的價格差距，亦即「裂解價差」（crack spread），已經暴增。

路透評論指出，過去數月來，地緣政治震撼一波波來襲，已迫使油市設法調適，但荷莫茲海峽與紅海的曼德海峽航行同時受阻，在全球石油庫存水位迅速下滑之際，可能使那種調適能力達到極限。隨著燃料短缺情況惡化、油價高漲導致需求縮減，全球能源危機可能進入對經濟破壞力更大的階段。

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