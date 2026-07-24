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布蘭特油價站上100美元

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
由於中東局勢持續升高，布蘭特油價在紐約23日早盤突破每桶100美元大關，西德州也漲破90美元關卡，是兩個月來首見。美聯社
由於中東局勢持續升高，布蘭特油價在紐約23日早盤突破每桶100美元大關，西德州也漲破90美元關卡，是兩個月來首見。美聯社

由於中東局勢持續升高，布蘭特油價在紐約23日早盤突破每桶100美元大關，西德州也漲破90美元關卡，是兩個月來首見。

伊朗支持的葉門叛軍組織胡塞，聲稱在紅海襲擊兩艘沙烏地阿拉伯油輪，導致中東衝突升級，並加劇供應進一步受擾風險。布蘭特一度大漲6.6%至每桶100.28美元，西德州漲5.6%至91.71美元。

美國與伊朗敵對行動近日來不斷升級，已經導致通往波斯灣的荷莫茲海峽航運受阻。而自美伊衝突爆發以來，位於紅海南端的曼德海峽一直是石油出口的重要通道。  美國總統川普22日稍早也透過社群媒體Truth Social警告，「從此刻起，每當伊朗在荷莫茲海峽對船隻開火，無論是透過飛彈、火箭、無人機或任何其他裝置或武器，美國都將轟炸並摧毀一座橋梁或發電廠」。

伊朗外長阿拉奇不甘示弱，伊朗將採取「以眼還眼」的防衛原則，「任何對伊朗的侵略，包括對我們基礎設施的攻擊，都將面臨強烈且斷然的回應」。

布蘭特原油本月初以來已上漲逾40%。

川普23日在Truth Social貼文表示，胡塞若發動任何襲擊，他將追究伊朗的責任。

俄羅斯與烏克蘭戰爭也危及主要產油國哈薩克的石油出口，而持續數月的衝突已經大量消耗了全球石油庫存，可能引發令人痛苦的價格飆升。

中東 葉門 伊朗

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