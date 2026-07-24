「債券義勇軍」恐再掀波瀾！美30年債殖利率連12天高於5% 引發市場憂慮

美國30年期公債殖利率22日收盤升至5.146%，連續12天站穩在5%之上；若以今年來計算，30年期公債殖利率在5%以上天數總計達27天，這些都是2007年全球金融危機以來最長紀錄，反映投資者憂慮債務擴大和通膨高漲，也擔心「債券義勇軍」重出江湖，導致殖利率更高。

彭博匯編的數據顯示，今年到7月22日止，30年期美債殖利率有27個交易日高於5%，約占總交易日的19%，為2007年以來最多。2007年則有50個交易日高於這個水準。

30年期美債殖利率走勢

基準的10年期美債殖利率同樣居高不下，22日收在4.656%，23日盤中升破4.7%，報4.711%，是2025年1月以來最高。

長債殖利率持續走高，顯示市場日益擔憂財政狀況惡化。這讓人聯想到1980年代的債券義勇軍，當時投資者拋售政府債券，推高殖利率，以迫使政府遵守財政紀律。公債殖利率與價格呈反向走勢。

2007年以來，美國公債市場規模從4.5兆美元膨脹至31兆美元，債務占美國國內生產毛額（GDP）比重提高一倍至100%以上。連年過度支出使美國財政部年度利息成本增至超過1兆美元。

美國並非唯一需要為龐大債務融資的政府。2020年新冠疫情以來，全球多國債務均大幅增加。但如今美國30年期公債殖利率高於日本和法國等其他主要債務國。惠譽近來警告，美國債務負擔「遠高於」其他同樣獲得AA評級的國家。

Haverford信託公司的投資策略主管史密斯指出，目前美債拍賣尚未出現疲弱跡象，但一旦財政問題引發債券市場劇烈動盪，所有人都將面臨考驗。他說：「我們認為股債市場最大風險是，債券義勇軍可能捲土重來。」