國際農作物價格 攀三年新高

極端高溫與俄烏戰爭升級持續衝擊全球糧食供應，加上中東局勢緊張推升能源價格，帶動國際農產品價格連七周上漲，彭博農業現貨指數（Bloomberg Agriculture Spot Index）攀抵2023年7月以來最高，市場擔憂新一波食品通膨恐再度來襲。

彭博資訊報導，歐洲熱浪重創農作物生長，俄羅斯與烏克蘭近期則持續攻擊彼此港口及糧食出口通道，影響全球穀物運輸，這兩國合計占全球小麥出口逾四分之一。

戰事升溫進一步加劇市場對糧食供應的憂慮，芝加哥小麥期貨價格23日觸及兩年最高。

此外，美伊衝突再度升溫，推升國際油價至數周高點，也刺激生質燃料需求增加，帶動玉米、黃豆及植物油價格走揚。芝加哥黃豆期貨創兩年新高，吉隆坡棕櫚油期貨也漲了2.1%。

天候因素同樣加劇供應風險。法國自5月底以來已遭遇三波熱浪，高溫侵襲的時間適逢玉米生長關鍵期，恐影響收成；美國中西部玉米與黃豆產區近期也面臨高溫乾旱考驗，一名選擇權交易員押注2,000萬美元，認為玉米將漲至每英斗6美元，比目前價位高出1美元以上。此外，聖嬰現象再度形成，市場擔憂西非可可與全球咖啡產區將面臨乾熱天氣，帶動咖啡與可可期貨價格走高。

分析師表示，如果這波農作物漲勢持續，可能會波及整個食品供應鏈，推高從麵包、食用油到肉類和乳製品等主食的價格。