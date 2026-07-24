ECB利率不動 9月可能升息…拉加德：能源震撼正逐漸轉為物價上揚

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
ECB總裁拉加德。路透
ECB總裁拉加德。路透

歐洲央行（ECB）23日會議決定維持利率不變，符合預期，但9月將再次升息的可能性也維持不變，因為能源價格急漲，使通膨面臨持續遠高於2%目標的威脅。ECB總裁拉加德強調，能源震撼可能更為密集，正在逐漸轉為物價上漲。

ECB維持季準存款利率為2.25%，重申不會預設利率路徑，將等待後續數據，來判斷美伊戰爭是否加重通膨壓力，因而須進一步升息，仍將依據經濟數據，採取「一會一決議」決策模式。

會後聲明指出，「不確定性仍高，且能源震撼引發的全面通膨衝擊尚未顯現，因此決策委員將密切監視能源震撼的密度及時間長度，以及間接衝擊與第二輪效應」。決策官員重申，ECB處於「良好地位」，來因應當前情勢。聲明中並指出，「能源價格儘管高度震盪，目前接近6月幕僚們所預測的基準線，而且遠高於中東衝突之前的水準」。

總裁拉加德在會後記者會上表示，經濟活動仍僅維持微幅增長，但已有些改善，服務業局部復甦，工資升幅溫和，通膨仍受到約束，但能源上漲的全部的效應尚未發揮，通膨風險偏向於上升；能源上漲可能使2027年上半年的通膨率仍遠高於目標，之後通膨將下降。

利率交換市場幾乎確定，9月時ECB將升息1碼，並預期年底前將再升1碼。投資機構預測，未來一年ECB將升息三次，且幾乎篤定10月將升息1碼，第二次是在明年2月。大部分經濟學者表示，物價變動主要是反映能源價格，而非經濟基本面，因此歐元區無須太過緊縮來壓低通膨；預測未來幾個月通膨率將在3%附近。

ECB能夠更有耐心，是因為能源價格急漲尚未引發第二輪通膨效應，即「物價─工資上升漩渦」；目前工資升幅持續緩和，勞動市場相對疲軟，尤其是德國；ECB對企業的調查結果顯示工資上升壓力甚至比之前更弱；消費者的通膨預期也回落，6月服務業通膨升幅反而減緩。但決策官員強調，儘管第二輪通膨效應較小、較遲，但仍將會來臨，且ECB必須準備採取行動。另外歐洲夏季超熱，可能傷害農作物及推升物價，且主要河流水位偏低也可能造成貨運瓶頸。

歐元區債市小幅波動，10年期德國公債殖利率小升2基點，為3.19%；稍早時曾升到3.21%，為2011年來高點，主因原油及天然氣價格急漲，引發通膨憂慮。

ECB 通膨 拉加德

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