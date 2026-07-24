韓第2季GDP成長優於預期 央行升息預期增溫

南韓第2季國內生產毛額（GDP）受惠於創紀錄的半導體出貨，季增0.6%，遠優於該行在5月所估的0.2%，亦高於路透訪調經濟學家的平均值0.4%。這讓南韓今年全年經濟成長率朝3%邁進；市場對南韓央行下次利率會議將會升息的預期，因而提高。

南韓央行公布的數據顯示，與去年同期相比，上季南韓GDP成長3.7%，略低於第1季的3.8%。第1季時南韓GDP季增1.8%，是2020年第3季以來最強的季成長，因為自2025年第4季的萎縮0.1%強勁反彈。市場本就估計第2季成長放緩，結果表現仍然超過預期。但專家指出，成長集中於半導體，欠缺均衡發展。

第2季反映貿易變化的實質國內總所得（GDI），年增率高達15.6%，創38年來最高。前次高峰是1988年第1季的16.4%成長。南韓出口近幾個月來屢創新高，主要由晶片商因AI熱潮的出貨激增帶動。7月前20日的出口續衝至549億美元，較去年同期大增52.5%。

南韓央行說，預期今年剩餘時間經濟將持續成長，因為與半導體業相關的收入改善，加上政府藉由三項「超大專案」擴大投資，增強了復甦動能。只要第3和第4季GDP的季成長率不低於負0.1%，全年成長率就能達到3%。站上3%以上本來頗有機會，但中東衝突未解，下半年經濟仍將難免於油價上漲壓力。

這些最新的經濟成長數據，強化了市場對南韓央行在8月27日下次利率會議後，再度升息1碼的預期。南韓央行上周才宣布三年多來首次升息，將利率調高1碼至2.75%，所持的理由正是通膨壓力增加，以及經濟強健成長。

國際貨幣基金（IMF）研究部門副主任布魯克斯說，亞洲經濟體到目前為止都還沒受到中東戰爭太多衝擊，主要是釋出石油儲備，且中東以外地區的產出增加，再加上使用愈來愈多的再生能源，削減了一部分石油需求。然而現在美伊又有新衝突，一旦戰爭時間再拉長，石油儲備水位走低，南韓等先前靠著出口暢旺安度危機的亞洲國家，恐怕不易維持。

她認為，大宗商品價格上漲將推升通膨預期，未來的風險相當顯著。南韓央行統計部門官員表示，過去中東有戰爭會引起經濟成長率急遽下滑，但目前南韓出口成長仍遠大於進口，成長或會因中東局勢放緩，但預估不至於轉為衰退。