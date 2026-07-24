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AI 投資 推升全球家庭財富

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

人工智慧（AI）投資熱潮帶動全球股市大漲，連帶推升家庭財富快速增加，但目前的財富增長主要建立在市場對AI未來獲利的高度期待，一旦表現未如預期，全球經濟恐面臨資產價格大幅修正的風險。

據麥肯錫全球研究院（MGI）23日發布報告，2025年全球家庭財富達570兆美元，較2024年成長7.3%，高於2000年以來平均5.9%年增幅。在本世紀大部分時間裡，家庭財富的成長主要由房地產推動；但去年情況大不相同，股票占家庭財富成長的57%，房地產僅占15%。

家庭變得更富有固然是好事，但種種跡象顯示，目前這種致富方式可能難以持續。MGI估計，家庭財富成長中只有20%是由對機械設備、房屋和建築物等實體資產的新投資所驅動，遠低於2000至2024年間30%的平均水準。相較之下，高達60%的財富成長來自股票等資產價格上漲的「帳面收益」。

這份報告共同作者米施克表示，目前全球累積了大量財富，但多數建立在市場期待、而非實際投資上。他指出，資產價格不可能無限期超過實際投資和經濟產出的成長速度。

從歷史來看，日本1990年代初房地產泡沫破裂最終慘烈收場，2007至2008年另一場房地產泡沫則引發全球金融危機。兩次事件中，資產價值上漲都由增加借貸推動。英國央行警告，投資人借貸大舉布局AI企業，已提高金融市場劇烈波動的風險。

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