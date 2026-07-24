亞太體育併購額 激增

亞洲富裕家族與基金經理人對體育資產的押注，已逐漸從提供贊助和協辦慈善體育活動，轉為直接持有股權，押注觀眾增加與轉播權利金水漲船高，有望帶動長期獲利。

路透報導，這股趨勢已帶動亞太地區體育相關合併與收購案（M&A）金額激增，今年截至7月13日，相關交易金額攀抵36.9億美元，較去年跳增逾11倍，也寫下倫敦證交所集團（LSEG）1980年有紀錄以來最高。全球同期體育M&A金額則持平於83.4億美元。

交易激增，反映體育投資主題在亞洲逐漸成熟。銀行家表示，為布局體育資產，富裕家族與機構投資人，力圖取得隊伍、聯盟、運動科技事業的少數股權，但直接收購隊伍仍相對罕見，除成本高昂外，也受到限制。

業界顧問表示，從印度的板球聯盟球隊、到日韓的棒球相關事業，都出現少數股權轉售機會，使交易市場相當熱絡。KKR Solution常務董事所羅門表示，隨NBA、歐洲足球、F1賽車人氣高漲，亞洲已躍居大型體育市場和日益擴大的資金來源。

隨著觀眾人數持續成長、轉播商激烈競逐頂級賽事轉播權，加上數位平台在人口龐大的亞洲市場擴大觸及範圍，投資體育資產的吸引力正日益增強。

新加坡商人、西班牙瓦倫西亞球會主席林偉傑表示：「注意力就是貨幣」，「愈多人收看賽事，轉播商就願意付更多錢爭取轉播權，轉播權利金增加，最終也會提高隊伍價值」。

花旗體育顧問投銀全球主管哈奇森表示，投資人也將體育投資視為具韌性、「抵禦人工智慧衝擊」、收益也較不受廣大市場影響的投資標的。富人進軍體育產業有助拓展人脈，取得更多商業機會。以齊澤姆（Bill Chisholm）為例，這位私募股權公司創辦人過去在金融圈外少有人知，但去年以61億美元買下波士頓塞爾蒂克隊後，立刻成為公眾人物。Cooley律師事務所併購部門合夥人席爾弗曼說，「這等於加入高度精英、排他性極高的球隊老闆俱樂部」。